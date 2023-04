Der Akkordeonverein Wehr (AVW) befindet sich nach zweijähriger Corona-Durststrecke wieder zurück in der Erfolgsspur. Dies war aus den Berichten auf der Hauptversammlung deutlich zu entnehmen. Mit einem Akonima-Show-Konzert am 4. November – unter dem Motto „Santiano“ – kehrt das Orchester auch wieder zurück in die Wehrer Stadthalle.

Aufgrund neuer Aktiver und auch beim Nachwuchs, so der Vorsitzende Markus Reif, lege man weiterhin Wert auf die Anschaffung modernerer Instrumente. Die von Bürgermeister Michael Thater geleiteten Teilwahlen brachten keine Veränderungen. Der seit 16 Jahren amtierende erste Vorsitzende Reif wurde ebenso klar bestätigt wie Schriftführerin Ulrike Rombach. Anja Reif bleibt weiterhin Beisitzerin für das Hauptorchester Akonima und Marion Fichte für das Ensemble Sound Mix. „Akonima ist wieder zurück“, sagte Anja Reif zu ihrer Vorschau auf das laufende Jahr, wo jetzt schon weitere sieben Konzerte im Terminkalender stehen würden. Dirigentin und Ausbilderin Anna Kisner berichtete über die wenigen Auftritte des Ensembles Sound Mix, die man noch unter Pandemie-Bedingungen durchführen konnte. Für 2023 sehe es aber auch hier wieder besser aus.

Über das Ensemble Jugendorchester Akonima Kids informierte Donata Grande, Ausbilderin für Akkordeon und Klavier. Sie sagte, aktuell seien neun Kinder im instrumentalen Unterricht, 17 Kinder in der musikalischen Früherziehung und acht Kinder im Musikgarten. Sehr stolz sei man auf die Ausbildung an den Instrumenten Akkordeon, Klavier und Keyboard.

Über die Finanzen informierte Kassenwart Markus Borotzki. Wegen Anschaffungen und weniger Konzert-Einnahmen, so resümierte er, habe er ein Minus bilanzieren müssen. Dennoch stehe man auf gesunden Beinen. Kassenprüferin Daniela Hofer bestätigte die tadellose Arbeit des Finanzverwalters. Wahlleiter Michael Thater fand deshalb keinerlei Einwände zur Entlastung sowohl für des Kassiers als auch des Gesamtvorstands. Das Stadtoberhaupt zeigte sich zudem beeindruckt von der musikalische Früherziehung im Akkordeonverein. Und der Vorsitzende Markus Reif erklärte abschließend, dass alle Ensembles mit insgesamt etwa 25 Konzerten im Jahr gut und ausreichend ausgelastet seien.

Weitere Infos zum Verein und seiner Arbeit gibt es im Internet unter www.akkordeonverein-wehr.de