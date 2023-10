In dem Gebäude, in dem früher der Wehrer Schmidts Markt untergebracht war, könnte eine Filiale der niederländischen Discounterkette Action-Markt einziehen. Gegen die Beschlussempfehlung der Stadtverwaltung gab der Gemeinderat der neuen Nutzung statt. Doch es gibt eine zeitliche Begrenzung dafür.

Ein Markt an dieser Stelle entspricht nicht den Konzepten der Stadt

Das kommunale Innenstadtkonzept sieht vor, dass sich in Wehr der Einzelhandel zwischen Bahnhof und Brennet-Areal konzentrieren soll. Das soll aus Sicht der Stadtverwaltung dazu beitragen, die Kunden der Lebensmittelmärkte auf dem Brennet-Areal auch in die Geschäfte an der Hauptstraße zu locken und zum Verweilen einzuladen. Die Verwaltung stützt sich hierbei auf ein Gutachten der Imakomm Akademie, das sich mit der Innenstadtentwicklung in Wehr beschäftigt hat, sowie auf ältere Gemeinderatsbeschlüsse.

Die Stadtverwaltung möchte, dass auf dem Areal des ehemaligen Schmidts Markts Wohnungen errichtet werden. | Bild: Marie Berchtold

Die Besitzer eines dem Brennet-Areal benachbarten Grundstücks, auf dem der ehemalige Edeka-Markt steht, wollen jedoch die Fläche weiterhin gewerblich nutzen. Sie ließen sich auch von einer vollständigen Förderung des Abrisses durch das Land nicht vom neuen Konzept überzeugen. Gegenüber der Stadt haben die Besitzer wohl bereits erklärt, auch andere Flächen auf ihrem Grundstück nicht für Wohnungsbau nutzen zu wollen. Sie möchten das derzeit ungenutzte Gebäudes gerne an das Unternehmen Action vergeben, das dort einen seiner Märkte eröffnen will.

Was ist ein Action-Markt Das niederländische Unternehmen Action ist ein sogenannter Non-Food-Discounter. Dort gibt es unterschiedliche Waren von Dekorationsartikeln über Spielzeug bis hin zu Multimediaprodukten. Der seit 1993 existierende Konzern betreibt laut eigenen Angaben über 2000 Filialen in elf Ländern, davon in Deutschland alleine über 500 Geschäfte. Derzeit gibt es eine Expansions-Offensive des Unternehmens, bei dem das Action bundesweit nach neuen Standorten sucht. Dabei konzentriert es sich oft auf leer stehende Ladenflächen ehemaliger Supermärkte. Auch in der Schweiz wurde nun ein Tochterunternehmen gegründet. Hinter Action steht ein britisches Beteiligungsunternehmen.

Auch die Einelhandels-Expertin hat Bedenken gegen den Markt

Neben der Stadtverwaltung hat auch Julia Bubbel, die bei Imakomm das Wehrer Innenstadtkonzept erarbeitet hat, Bedenken. Bubbel hat die Sortimente der Geschäfte in Wehr mit dem des Action-Markts verglichen. Sie sieht die Möglichkeit, dass sich außerhalb der Innenstadt eine Konkurrenz für alteingesessene Einzelhandelsgeschäfte bilden könnte, was dem Einzelhandelskonzept widerspreche. Der Gemeinderat könne strategische Entscheidungen treffen, die wichtig seien.

Andere Eigentümer halten sich an das Konzept der Stadt

Yasemin Krause von der Stadtverwaltung sieht das ähnlich. „Es geht hier nicht um den Action-Markt an sich“, sagte sie. „Ich möchte nicht ausschließen, dass ich dort auch einkaufen würde.“ Vielmehr gehe es darum, ob dieser Standort für Action geeignet sei. Zudem würden andere Grundstücksbesitzer sich bisher entsprechend der Beschlüsse planen. Durch die Entscheidung für einen Action-Markt würde es wahrscheinlich, dass diese ebenfalls vom Konzept abweichen wollen.

Der Gemeinderat hingegen bewertet den Markt mehrheitlich positiv

Unter den Gemeinderäten gab es jedoch eine andere Tendenz. Stefan Tussing von der CDU habe, wie er sagte, mit den Einzelhändlern in der Stadt gesprochen. Dort gebe es keine Angst wegen Konkurrenz. „Ich werde nichts verhindern“, sagt der Gemeinderat.

„Jeder Eigentümer soll frei sein das zu machen, was er für richtig hält“, sagt Hans-Peter Zimmermann von der FDP. | Bild: SK

Ähnlich bewertet es auch das Ratsmitglied Hans-Peter Zimmermann von der FDP. „Jeder Eigentümer soll frei sein, das zu machen, was er für richtig hält“, sagt Zimmermann. Er befürchtete, die Geschäftsfläche könnte weiter für eine lange Zeit brach liegen. Dafür bekam Zimmermann Applaus von den Zuhörern.

Freie Wähler bringen zeitliche Begrenzung ins Spiel

Angelika Buchmann-Flaitz von der SPD macht sich Sorgen um die Signalwirkung der Entscheidung. „Das Grundstück gehört nicht der Stadt“, erklärte sie. Auch die Freien Wähler tendierten ebenfalls dazu, den Action-Markt zu erlauben. Für Fraktionschef Matthias Scheer könnten sich die Sortimente in Zukunft ergänzen. „Das Potenzial für neue Kunden ist größer, als die Chance, einer Konkurrenz in den Sortimenten.“ Dennoch brachten die Freien Wähler eine zeitliche Begrenzung der Nutzung auf 15 Jahre ins Spiel.

„Das Potenzial für neue Kunden ist größer, als die Chance, einer Konkurrenz in den Sortimenten“, sagt Gemeinderatsmitglied Mathias Scheer von den Freien Wählern. | Bild: Photographer: Rainer Keser

Thater ist von den Argumenten nicht überzeugt

Bürgermeister Michael Thater blieb bei seiner Haltung, am Innenstadtkonzept festzuhalten. 2019 habe sich auch der Gemeinderat bindend für den Plan entschieden. Jede weitere Planung rund um das Brennet-Areal habe bisher auf dieser Grundsatzentscheidung aufgebaut. Man könne sie mit vernünftigen Argumenten zwar rückgängig machen, sagt er, ergänzt jedoch: „Ich habe keine einzige überzeugende Begründung gehört.“

Ob der Action-Markt wirklich kommt, ist weiter unklar

Die geheime Abstimmung fiel am Schluss mit 13 gegen 3 Stimmen klar zugunsten des Action-Markts aus und auch die Begrenzung auf 15 Jahre wurde mit der selben großen Mehrheit vom Gemeinderat angenommen.

Ob Action unter der Bedingung einer zeitlichen Begrenzung überhaupt nach Wehr kommen wird, ist unsicher. Das Unternehmen hat auf eine Anfrage unserer Zeitung bisher nicht reagiert und noch keine Stellungnahme zum Entscheid abgegeben. Es müsse nun erst einmal geklärt werden, ob es mit der zeitlichen Begrenzung Sinn mache, hieß es von einem Mitarbeiter.