Wegen Holzerntearbeiten und Felsberäumung sind derzeit Wehratal und letzte Etappe des Schluchtensteigs vollständig gesperrt. Doch wie schon bei vorherigen Sperrungen halten sich nicht alle an die Verbote. „Leider gibt es einige Autofahrer, Wanderer und Radfahrer, die die Absperrungen missachten und sogar wegräumen“, berichtet Revierleiter Sven Hendrik Wünsch von Forst BW. „Wir möchten hiermit nochmals darauf hinweisen, dass die Absperrungen zur Sicherheit der Bevölkerung aufgestellt wurden und unbedingt zu beachten sind. Es wird auch an den Wochenenden gearbeitet.“

Die Wehratalstrecke ist seit Anfang Dezember voll gesperrt. | Bild: Julia Becker

Viele Passanten ahnen kaum, in welche Gefahr sie sich begeben: „Auch bei Arbeiten oberhalb am Hang, darf sich niemand auf der Straße aufhalten, weil die Bäume abrutschen können“, so Wünsch. Ein Missachten der Absperrungen sei lebensgefährlich und wird zur Anzeige gebracht. Allein die regelmäßige Kontrolle der Absperrung verursacht einen erheblichen Zeitaufwand. Währenddessen können keine anderen Arbeiten ausgeführt werden.

Felssicherung im gesperrten Wehratal Ende Februar/Anfang März 2018. | Bild: privat

Die Holzerntearbeiten verlaufen trotz regnerischem Wetter im Zeitplan und die Felsberäumung sind in freigegebenen Teilbereichen begonnen worden. Geplant sind die Arbeiten bis kurz vor Wehnachten. So lange blieben die Verbindungsstraße zischen Wehr und Totdmoos sowie die Wanderwege im Wehratal voll gesperrt.