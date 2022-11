von Ernst Brugger

Endlich durften die Kinder und jugendlichen Turnerinnen und Turner des TV Brennet-Öflingen nach zweijähriger Corona-Pause wieder zeigen, was sie mit ihren Übungsleitern über das Jahr hinweg gelernt hatten. Unter dem Motto „Hurra – wir sind wieder da“ hatte der TV zum traditionellen Jahresabschlussturnen am Sonntagnachmittag in der Schulsporthalle wieder ein buntes Programm zusammengestellt.

Der Turnverein Der Turnverein Brennet-Öflingen mit derzeit rund 700 Mitglieder wurde 1891 gegründet. Renate Schlageter ist seit 25 Jahren Vorsitzende (Kontakt unter Telefon 07762/21 26), stellvertretender Vorsitzender ist Thomas Schmidt (0172/186 36 63). Weitere Infos zum vielseitigen Kursangebot auch für Fitness und Gymnastik gibt es auch unter www.tvbrennet.de

Und die seit 25 Jahren als Vorsitzende amtierende Renate Schlageter konnte sich über eine wiederum voll besetzte Halle freuen und abschließend auch darüber, dass das jugendliche Schauturnen wiederum gut verlaufen ist. Nicht zu viel versprochen hatte der durch das Programm führende Moderator Christian Weiser, als er sagte, dass es eine Werbung für den Turnsport werden würde.

Auch die Kindergruppe der Drei- bis Vierjährigen war mit Freude und Begeisterung auf der Hallenbühne. | Bild: Ernst Brugger

Und es war schon erstaunlich, wie beispielsweise die weiblichen Turnerinnen der Jugendgruppe bis 18 Jahre beim „Airtrack“ mit perfekten Saltos über die Bühne wirbelten. Auch die Kinder- und Jugendgruppe bis 17 Jahre zeigte bei „Flüssigem Bodenturnen“ und bei der „Akrobahn“ schon genauso erstaunliche Leistungen.

Eltern leisten auch mal Hilfestellung

Alle Gruppen mit Nachwuchsturnern des Vereins waren jedenfalls mit Freude und Begeisterung auf der Bühne, stets unter Anleitung und Aufsicht ihrer dafür ausgebildeten Übungsleiter. So auch die Kindergruppe von sechs bis zwölf Jahren bei „Jumping Kids“ und beim „Tanz mit Tüchern“. Die Kindergruppe von vier bis sechs Jahre zeigte bei den Mottos „Über den Berg“ und „Theo ist fit“ fröhliches Kinderturnen und bei „Schneeflöckchen-Weissröckchen“ durften auch die Eltern Hilfestellung leisten.

Einen Tanz mit bunten Tüchern zeigte die Kindergruppe bis zwölf Jahre. | Bild: Ernst Brugger

Mit einem Dutzend qualifizierter und speziell ausgebildeter Übungsleiter ist der TV in der glücklichen Lage den ganzen jugendlichen Nachwuchsbereich mit vielseitigen Angeboten die Trainingsmöglichkeiten in der Schulsport- sowie in der Gymnastikhalle abzudecken.

Beim Programmpunkt Schneeflöckchen-Weissröckchen der Kindergruppe bis drei Jahre durften auch die Eltern mitwirken. | Bild: Ernst Brugger

Der Dank der Vorsitzenden Renate Schlageter galt deshalb allen Teilnehmern auf der Bühne sowie allen zuverlässigen Helferinnen und Helfern bei der Bewirtung der Besucher und nicht zuletzt auch den unentbehrlichen Akteuren im Hintergrund.