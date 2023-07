Viele Worte des Dankes, der Anerkennung und der Ermutigung haben die 20 Haupt- und 24 Realschüler begleitet, die ihre Prüfungen an der Wehrer Realschule bestanden hatten. Eine große Feier am Freitagabend setzte den Schlusspunkt unter einen wichtigen Abschnitt im Leben der jungen Leute.

„Eure Schulzeit ist nun zu Ende, nicht aber die Zeit des Lernens“, gab Bürgermeister Michael Thater den Jugendlichen mit auf den Weg. Jetzt gehe es darum, das Gelernte in einem neuen Lebensabschnitt umzusetzen. Einige werden eine weiterführende Schule besuchen, einige haben sich hingegen für eine Lehre entschieden: „Das finde ich sehr wichtig, denn wir brauchen jeden von euch.“

Rektorin Petra Thiesen (ganz links) und die Klassenlehrerinnen Rebecca König und Orith Zäh (Erste und Zweite von rechts) zeichneten die Lob- und Preisträger aus (von links): Emma Baumgard, Aaliyah Erim, Julian Gland, Maja Reichle, Louisa Waßmer, Niklas Rüttnauer, Sophia Faller, Lilli Mielke, Flavio Giurintano und Marwa Sultani. | Bild: Michael Gottstein

Schulleiterin Petra Thiesen erinnerte an die drei zentralen Forderungen der Französischen Revolution. „Von der Brüderlichkeit sind wir gefühlt weiter weg als je zuvor“, sagte sie mit Blick auf die Kriege. Auch bei der angestrebten Gleichheit gebe es noch Luft nach oben. Sie drückte die Hoffnung aus, dass aus den Jugendlichen Erwachsene würden, die mit ihrem Einfluss verantwortungsvoll umgehen würden. Vor allem mahnte sie, die Freiheit nicht zu missbrauchen: „Wir sind frei zu sprechen, aber jeder von euch sollte darauf achten, nicht zu viel Unsinn zu erzählen, denn Freiheit heißt auch, Verantwortung und Pflichten zu übernehmen.“

Die Klassenlehrerinnen Orith Zäh und Rebecca König erklärten: „Es erfüllt uns mit Stolz und Dankbarkeit, dass so viele die Abschlüsse geschafft haben.“ Sie dankte den Elternvertretern und den Pädagogen, von denen sie die Klassen übernommen hatten. Zu den besonderen Erfolgsgeschichten zählten eine Schülerin, die Japanisch gelernt hatte, ein Flüchtling, der zum Klassensprecher gewählt worden war, oder ein Schüler, den sein Lehrherr nach dem Pflichtpraktikum am liebsten gleich übernommen hätte. „Nun ist es Zeit, mutig zu sein, Zeit, um eure Ziele zu verfolgen, und Zeit, Verantwortung zu übernehmen.“

Einen Preis für den besten Realschulabschluss mit dem Notendurchschnitt von 1,5 erhielt Lilli Mielke. | Bild: Michael Gottstein

Nach den Reden wurden die Zeugnisse verteilt. Ein Lob erhielt Marwa Sultani, die mit einem Schnitt von 1,9 den besten Hauptschulabschluss vorweisen konnte. Das beste Realschulzeugnis mit einem Schnitt von 1,5 erarbeitet hatte Lilli Mielke, die dafür einen Preis erhielt. Ein Lob ging an Sophia Faller und Niklas Rüttnauer (jeweils 1,8), an Louisa Waßmer (1,9) sowie an Emma Baumgard, Aaliyah Erim, Julian Gland und Maja Reichle (jeweils 2,2). Der Förderverein der Realschule stiftete Sonderpreise für Niklas Rüttnauer (Technik), Emma Baumgard (Ethik) und Flavio Giurintano (Sport).

Grußworte sprachen die Schülersprecherin Elisa Jashari und die Elternvertreterin Pia Schäuble. Die Schülerinnen Aimee Leszkowski und Maja Reichle dankten den Lehrern: „Sie haben uns Flexibilität, Anstrengungsbereitschaft und Mut zugesprochen.“ Das Schlusswort sprach Asena Topcu: „Wir werden die Schule vermissen, und jetzt verstehe ich, weshalb ältere Leute sagen: Man soll froh sein, wenn man in die Schule gehen darf.“

Maja Reichle und Aimee Leszkowski (von links) hielten nicht nur die Abschlussrede, sondern traten auch als Solistinnen auf. | Bild: Michael Gottstein

Liedvorträge und Quizrunden rundeten die Feier auf unterhaltsam ab. Beim Lehrer-Schüler-Duell erzielten die Schüler acht, die Pädagogen sechseinhalb Punkte – den halben Punkt gab es für eine falsche, aber kreative Antwort auf die Frage nach dem Land mit der höchsten Bevölkerungsdichte. Antwort des Lehrers: „Der Freistaat Enkendorf!“