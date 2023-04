Das traditionelle Osterkonzert der Stadtmusik Wehr am kommenden Sonntagabend in der Stadthalle wird gleichzeitig auch zum Abschiedskonzert für Dirigentin Celine Pelmont. Nach eineinhalb Jahren möchte die bei Basel wohnhafte Französin die musikalische Leitung der Stadtmusik und der Jugendkapelle aus familiären ­Gründen abgeben. „Dies geschieht schweren Herzens, denn es war eine schöne und spannende Zeit in Wehr“, sagt die verheiratete Dirigentin und Mutter von zwei Kindern in einem Pressegespräch.

Dass es eine spannende Phase und eine gute intensive Zusammenarbeit war, unterstreicht Harald Vesenmeier, Vorsitzender der Stadtmusik. Nach zwei Jahren pandemiebedingter Pausen und Konzert-Abstinenz habe Pelmont die Stadtmusik wieder auf Vor-Corona-Niveau zurückgeholt. Man bedaure deshalb deren Rückzug, habe aber Verständnis für ihre Entscheidung und blicke dankbar auf die schöne Zeit mit Dirigentin Celine Pelmont zurück.

Sie habe auch in der Ausbildung im Nachwuchsbereich neue Zeichen gesetzt, sagte Vesenmeier. So hätte man im vergangenen Jahr 20 neue Zöglinge im Alter zwischen acht und elf Jahren für das Nachwuchsorchester gewinnen können. Und auch in diesem Jahr werde man wieder einen neuen Ausbildungskurs starten können, erklärt der Vorsitzende der Stadtmusik.

Es sei nicht einfach, wieder eine so qualifizierte musikalische Leitung zu finden, so Vesenmeier mit Anerkennung für die scheidende Dirigentin. Die Bewerbung würden bereits laufen und es seien auch schon welche eingegangen. Eine weitere Herausforderung würde auf die Stadtmusik diesen Sommer zukommen: nach einmaliger pandemiebedingter Unterbrechung werde man Ende Juli auf dem Talschulplatz wieder das dreitägige Laubenfest wie gewohnt feiern. Noch vor den Sommerferien, so Vesenmeier, werde man eine Nachfolgerin oder einen Nachfolger präsentieren können. Bis dahin werde Vizedirigent Christian Scheb die musikalische Leitung übernehmen. Das Abschiedskonzert in Rahmen des Osterkonzertes unter dem Motto „Musikalische Highlights“ ist eine bunte Mischung aus Musik von Filmen, Serien und Theater. Um die schöne Zusammenarbeit mit der Stadtmusik Wehr zu ehren, erklärt Celine Pelmont, habe sie ein festliches Musikprogramm zusammengestellt. Es sei ihr letztes Konzert mit einem wunderschönen Orchester, mit dem sie gerne zusammengearbeitet habe und dessen Qualität und Teamgeist sie sehr schätze. Das Konzert in der Stadthalle am Ostersonntag beginnt um 20 Uhr. Im Vorverkauf in der Buchhandlung Volk kostet der Eintritt zehn Euro und an der Abendkasse ebenfalls zehn Euro.