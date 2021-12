von Ernst Brugger

Auch in der Fasnachtskampagne 2022 wird es in Öflingen auf Grund den aktuellen Corona-Verordnungen keine Zunftabende geben. Dies erklärte das Organisationsgremium „Öflinger Zunftabende“, mit Nicole Schmidt, Peter Staudenmayer, Uli Meier und Gerwald Schmidt an der Spitze, bei einem Pressegespräch in der Zunftstube. Nach der Absage für 2021 ist es damit der zweite Ausfall nacheinander, sagten die Organisatoren mit Bedauern.

Auch die bereits seit Monaten laufenden Vorbereitungen für die beiden für den 4. und 5. Februar 2022 geplanten närrischen Abende mussten deshalb auf Eis gelegt werden, da laut Corona-Vorschriften auch keine Proben stattfinden dürften, sagte Peter Staudenmayer dazu. Die in einer kürzlichen Sitzung beschlossene Absage würde rund 50 Akteure aus Öflinger Vereinen auf der Bühne und weitere etwa 30 aktive Helfer vor und hinter der Bühne treffen, so Gerwald Schmidt. Geplant waren die Zunftabende nach der 2G- Regelung. Wegen des hohen Kontrollaufwandes und des zusätzlichen Kostenaufwandes wäre eine andere Regelung, wie beispielsweise eine G3, ohnehin nicht in Frage gekommen, erklärte Uli Meier. Im Augenblick sei eine Durchführung mit Hinblick auf die Vorbereitungen aber sowieso nicht denkbar, da man nicht wisse wie sich die Situation in den kommenden Wochen entwickle, so Meier.

Der Aufwand für die Dekoration und der technische Aufwand für Beleuchtung, Musik und Ansage seien in der Öflinger Mehrzweckhalle einfach zu aufwendig, um dann kurz vor Beginn der Zunftabende doch wieder ausgebremst zu werden. Der schon seit Jahren als versierter Ansager tätige Uli Meier griff deshalb wieder die Idee auf, welche man schon in diesem Jahr nach den ausgefallenen Zunftabenden hatte, nämlich diese zu einem späteren Zeitpunkt im Frühjahr oder Sommer nachzuholen, falls es die dann aktuelle Corona-Situation erlauben würden.

Blick in die Zukunft

Nicole Schmidt sagte dazu, dass bei den für den vergangenen September zunächst geplanten, aber dann wieder ausgefallenen Zunftabenden alle Akteure ihr Mitwirken signalisiert hätten. Sie sei überzeugt, das dies auch im kommenden Jahr der Fall sein werde. Eine zu lange Pause der beliebten Öflinger närrische Veranstaltung könnte aber sowohl bei Aktiven als auch bei Besuchern zu einem nachlassenden Interesse führen, befürchtet Schmidt. Wie es nun weitergeht, werden die Zunftabend-Organisatoren in den nächsten Sitzungen, stets die Corona-Zahlen im Auge, noch beraten.