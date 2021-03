Regelmäßiges Testen ist – neben dem Impfen – ein wesentlicher Teil der Strategie im Kampf gegen die Corona-Pandemie. Auch deshalb wird es in der Stadt Wehr ab kommendem Wochenende ein regelmäßiges Testangebot für Wehrer Bürgerinnen und Bürger durch die beiden Ortsvereine des Deutschen Roten Kreuzes aus Wehr und Öflingen geben. Wer, beispielsweise bei einer Reise, den Nachweis eines negativen Tests erbringen muss, muss in Zukunft nicht mehr zwingend in die Apotheke oder Arztpraxis, sondern bekommt – zumindest an manchen Tagen – ein städtisches Testangebot.

Noch laufen die Vorbereitungen für die erste Testaktion, die Rahmenbedingungen stehen aber bereits fest: Getestet wird vom DRK zwischen 10 und 14 Uhr bei der Mediathek. In dieser Zeit könnten bis zu 200 Personen getestet werden, schätzt Bürgermeister Michael Thater. „Die Zeit ist der limitierende Faktor“, denn jeder einzelne Test braucht seine Zeit. Etwa 15 bis 20 Minuten muss jeder Proband warten, bis das Testergebnis vorliegt. Genügend Corona-Schnelltests stünden hingegen bereit. „Die Stadt verfügt derzeit über etwa 5000 Tests und plant, für die kommenden sechs Monate weitere 50.000 zu ordern“, so Thater.

Das Testangebot der Stadt richtet sich zunächst an alle Wehrerinnen und Wehrer. Deshalb sollten Interessierte ihren Ausweis dabei haben. Dies sei auch für die Ausstellung des Testzertifikats wichtig.

Auch wenn noch nicht klar ist, wie stark das Angebot tatsächlich von der Bevölkerung angenommen wird, geht Thater nicht davon aus, dass es beim ersten Termin zu langen Wartezeiten kommt oder sich lange Schlangen bilden werden. Die zeigten auch die Erfahrungen bei vergleichbaren Testaktionen in der Umgebung. „Beim Testzentrum des DRK beim Schmidts Markt in Bad Säckingen sind in sechs Wochen insgesamt rund 350 Menschen getestet worden“, so Thater. Allerdings war dieses Angebot kostenpflichtig. Nun verspricht die Bundesregierung jedem Bürger einen kostenlosen Test pro Woche.

Die Nachfrage entscheidet auch darüber, in welchen zeitlichen Abständen die Testaktion wiederholt wird. Angedacht seine bereits weitere Termine, allerdings hänge auch viel von den personellen Ressourcen der DRK-Ortsvereine Wehr und Öflingen ab.

Ausgenommen vom Wehrer Testangebot sind Kindergarten- und Schulkinder, denn diese könnten sich auch regelmäßig in ihren Einrichtungen testen lassen. Seit Anfang Februar sind 30 ehrenamtliche Kräfte vom DRK geschult worden, die nun mithelfen, regelmäßig in Bürgerstiftung, Schulen und Kindergärten zu testen. An Schulen und Kindergärten kann sich das Personal drei Mal die Woche testen lassen. Darüber hinaus erhalten alle Bediensteten der Stadt zwei Selbsttests pro Woche.

„Testen kann zwar die Ausbreitung des Corona-Virus verlangsamen, aber eben nicht verhindern. Die einzige nachhaltige Strategie gegen Covid-19 ist die Impfung. Deshalb legt die Stadt seit Ende Dezember 2020 größten Wert auf eine zügige Impfung möglichst vieler Bürgerinnen und Bürger“, so Bürgermeister Thater.