von Reinhard Valenta

Bereits der griechische Philosoph Aristoteles sah den Menschen nicht nur als vernunftbegabt an. „Homo est animal risus.“ Oder auf gut Deutsch: „Der Mensch ist ein lachendes Wesen.“ Er schrieb diesen berühmten Satz im vierten Jahrhundert vor Christus. Mehr als zwei Jahrtausende später galt er immer noch – auch für die Öflinger und Wehrer Fasnachter. Vier lange Jahre war im Ersten Weltkrieg angesichts der vielen Toten das Lachen zu Stein erstarrt. Doch Prinz Karneval erhob nach dem Ende des Gemetzels wieder sein Haupt und stimmte ein zaghaftes Lachen an.

Noch herrschten in den ersten Nachkriegsjahren Not, Armut und Unruhen. Die gloriose Fasnacht mit Prachtumzügen wie vor dem Krieg wäre Blasphemie gewesen. Man feierte dennoch im kleinen Rahmen. Angesichts des rapiden Verfalls der Währung 1922/23 kam es zu Streiks, Demonstrationen und Protestmärschen. Im Wiesental fielen Schüsse. Auch die an sich friedlichen Arbeiter des Wehratals gingen auf die Straße. Die Hyperinflation machte sie zornig. Wer mit 100 Milliarden Mark einen Liter Milch kaufen geht und mit leerer Kanne nach Hause kommt, kann schon die Geduld verlieren.

Fasnachtsumzug 1927 in Wehr: Das Bild wurde vom oberen Stockwerk des Gasthauses „Schwanen“ geschossen, das nach dem Krieg zum Bau der Volksbank abgerissen wurde. Das Fahrzeug könnte dem Weinhändler Brugger gehört haben. | Bild: Archiv Reinhard Valenta

Die Arbeiter der MBB, Wehra AG und Papierfabrik Lenz zwangen am 23. November 1923 ihre Besitzer und Chefs zur Teilnahme an einem Protestmarsch nach Schopfheim. Junge Kommunisten wollten damals sogar die Wehrer Eisenbahnbrücke in die Luft sprengen. Sie raubten Dynamit aus dem Pulverhäusle der Gemeinde und schlugen dabei den Bürgermeister nieder. Doch der Anschlag misslang. Ein Teil des Sprengstoffs wurde in einem Öflinger Misthaufen versteckt. Die Schupo (Schutzpolizei) rückte schließlich zu einem massiven Einsatz in der Sternen- und Breitmattstraße aus, dem Wehrer Arbeiterquartier. Die Rädelsführer wurden verhaftet und kamen vor Gericht. Die angespannte Situation beruhigte sich mit der Stabilisierung der Mark. Im Verlauf des Jahres 1924 deutete sich der Aufschwung an.

Claire Fricker (vorn, Mitte, 1903 bis 1981): Die Tochter des „Cassiers“ feiert um 1930 privat Fasnacht. Die Südkurier-Leserin Anneliese Leber war später mit der Bankangestellten befreundet und erinnert sich an gesellige Anlässe in der Hauptstraße 37. | Bild: Archiv Reinhard Valenta

Nicht nur die Produktion in den Fabriken lief wieder rund. Auch das Bürgertum, das viel Geld durch Kriegsanleihen verloren hatte, schöpfte neue Hoffnung. Die große Wehrer Gewerbeausstellung 1925 signalisierte, dass es bergauf ging. Prinz Karneval war wieder quicklebendig. Die Häuser und Gaststätten hatte er bereits erobert. Nun standen die Prachtumzüge auf der Tagesordnung. Fotografien des Umzugs 1927 bezeugen, dass man fast das Niveau der Vorkriegszeit erreicht hatte – zumindest in Wehr. Für Öflingen fehlen fotografische Nachweise. Nun gab es wieder Umzüge mit aufwendigen Themengruppen. Allerdings wurden einige Fasnachtswagen inzwischen von Lastwagen und Traktoren gezogen.

Wehrer Elferräte 1931: Prinz Karneval Franz Büche, rechts Otto Kleißler, links Rudolf Eschbach, oben sein Sohn Fritz, dahinter Albert Kuhne. Links davon Otto Wunderle. Zweite Reihe, links neben dem Zylinder Max-Franz Schmidt (Schmidt-Bäck). | Bild: Archiv Reinhard Valenta

Führende Fasnachter waren bis zum Beginn des Zweiten Weltkriegs in Wehr der Liederkranzchef Otto Kleißler, der an die Stelle seines 1914 gefallenen Bruders Fritz trat, ferner Franz und Alfons Büche, Rudolf Eschbach, Gustav Fricker, Adolf Laule, Franz Schmidt, Fritz Sutter, Egon Weißenberger und Otto Wunderle. Franz Büche glänzte in der Rolle des „Prinz Karneval“.

Die Klarinetten beim Musikfest von Wurstlingen 1930 (von links): Max Keser, August Maier, Viktor Kägi, Gottfried Urich, Otto und Guido Thomann, Friedrich Muser (Tuba) und Franz Huber, Täfelebub war Paul Urich. | Bild: Archiv Reinhard Valenta

In Öflingen waren Martin Keser und Karl Osswald treibende Kräfte. Eine Öflinger Spezialität war das „Musikfest zu Wurstlingen“, bei dem Gruppen des Musikvereins durch die Wirtschaften zogen und musizierten. Die erst in jüngster Zeit gestorbenen Alt-Öflinger Hugo Thomann und Paul Urich erinnerten sich gern an diese „Musik-Wurstfeste“, wirkten sie doch in den 1930er Jahren als Mitglieder der „Knabenkapelle“ begeistert mit.

Private Feiern

Selbst die Weltwirtschaftskrise war für die Fasnacht kein Hinderungsgrund. Während man aber in wohlhabenden Haushalten wie beim „Cassier“ Fricker ausgelassen feierte, musste sich sein armer Namensvetter Erwin „Schwitzerle“ Fricker 1931 auf die verzweifelte Suche nach Arbeit und Brot in die Schweiz begeben. Die jungen Arbeitslosen in Öflingen, die beim Straßenbau eingesetzt waren, hielten, so Hugo Thomann, mit Humor dagegen und feierten beim Steinbruch ihre eigene Fasnacht. Bier floss vermutlich nicht in Strömen, hatten sie doch, wie es damals in einem Gassenhauer hieß, „Keenen Sechser in der Tasche“.

Die Nazizeit

Nachdem Adolf Hitler 1933 die Macht übernommen hatte, lief die Fasnacht bis zum Beginn des Zweiten Weltkriegs 1939 weiter. Allerdings gibt es bisher keine gesicherten Untersuchungen über die Hitlerzeit in Wehr und Öflingen. Daher sind fundierte Aussagen über die Gleichschaltung der lokalen Fasnacht durch die NSDAP noch nicht möglich. Der Wehrer Themenwagen „Heim ins Reich“ zur Saar-Abstimmung 1935 deutet aber darauf hin, dass auch im Wehra­tal die Fasnacht von den Nationalsozialisten propagandistisch missbraucht wurde.