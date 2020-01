Aus wirtschaftlichen Gründe möchte der Antragsteller die einst geplanten zwei Terrassenhäuser mit sieben Geschossen und Garagen nun verkleinern. Die Hanglage und die damit verbundenen Sicherungsmaßnahmen stellten für den Bauherrn einen zu großen Kostenfaktor dar. Bei einem Mehrfamilienhaus solle es bleiben, allerdings erstreckt sich das Gebäude nur noch auf der Hälfte des Grundstücks und über fünf Vollgeschosse, so die Stadtverwaltung. Für die geplanten 13 Wohnungen soll es zehn Stellplätze und einen Spielplatz geben. Die Hangsicherung sei dabei gewährleistet und mittels eines Gutachtens überprüft, so Bürgermeister Michael Thater . Der Bau- und Umweltausschuss befürwortete den Bauantrag auch in diesem zweiten Anlauf mehrheitlich und begrüßte die Schaffung von neuem Wohnraum.