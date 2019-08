von Hans-Jörg Bader

Die Wehrer Fröschezunft kann 2020 ihr 70-jähriges Bestehen begehen. Quasi als Vorgriff auf das Jubiläum kann deren Herbstfest gesehen werden, das am Festwochenende 31. August/1. September im Wehrer Juch stattfindet. Um 18 Uhr am Samstag wird das Fest eröffnet und am Sonntag ab 11 Uhr fortgesetzt.

Erst im nächsten Jahr wird dann offiziell das Jubiläum begangen. Dieses beginnt zunächst mit Arbeit für die Zunft. Als erste Aufgabe der „Kampagne 20“ wird sie den Nachtumzug zur Eröffnung der Wehrer Fasnacht ausrichten. 1950 wurde die Fröschezunft als zweite Wehrer Zunft nach den Hexen im Ortsteil Flienken gegründet. Nur wenig später traten die neuen Häs- und Maskenträger aus dem nordwestlichen Wehr der Narrenzunft bei. Stattlich in der Zahl wurden die Frösche zu einer festen Größe der Wehrer Fasnacht.

Diese wurde von den „grünen Hüpfern“ belebt und bereichert. Einiges stellte die junge Zunft auf die Beine. Erinnert sei an die tollen Motivwagen bei den Wehrer Fasnachtsumzügen oder die riesig gestalteten Störche, die zwischen den vielen quakenden Fröschen zu sichten waren. Nicht nur ins närrisch-kultische, sondern auch ins gesellschaftliche Leben der Stadt brachten sich die Frösche ein. Etwa mit ihren großen Sommerfesten, zunächst auf der Kaiserwiese im Dörfle und – als diese bebaut wurde – in einer nahe gelegenen Fahrzeug- und Omnibushalle.

Als auch hier nichts mehr ging, schmissen die umtriebigen Frösche die Flinte nicht etwa ins Korn, sondern guckten sich ein neues Festgelände aus, das sie im Dörfle, einer kleinen Verbindungsstraße zwischen Schopfheimer Straße und Bandolstraße, fanden. Dort wurde für einige Jahre ein wirklich buntes Straßenfest aufgezogen. Eine Bleibe auf Dauer war auch das Dörfle allerdings nicht. Nächste und vorläufig letzte Station wurde das Juch.

Auf dem Platz des Kleintierzuchtvereins sind momentan die Frösche zu Hause. Das Areal liegt direkt neben dem Haselbach, gegenüber der Grünanlage der Gartenfreunde und angrenzend an das Sportfeld des Turnvereins Wehr. Offiziell dieses Sportfeld mit zu benutzen beim Festen geht für die Frösche nicht, denn der Rasen ist Spielfeld und der soll nicht beschädigt werden. Das hat der Turnverein schon vor Jahren klargestellt. Das Terrain rund um die Vereinshütte der Kleintierzüchter reicht aber der Fröschezunft. Die fühlt sich wohl im Juch und die Besucher des Herbstfestes offenbar auch. Die haben sich in den vergangenen Jahren immer gerne dort aufgehalten und das einzigartige, knoblauchdurchsetzte Gyros und die sonstigen Speisen samt Kuchen, Torten und Waffeln genossen. Ab dem 31. August können die Wehrer wieder im Juch Festatmosphäre schnuppern und das jetzt über zwei Tage.