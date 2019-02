Die künftige Wehrer Realschule wird frühestens zum 1. Januar 2020 wieder einen Rektor bekommen. Das teilt das Kultusministerium in Stuttgart auf Anfrage unserer Zeitung mit. Hatte Schulamtsdirektor Hans-Joachim Friedemann im Umwidmungsverfahren der Wehrer Gemeinschaftsschule zur Realschule eine zügige Wiederbesetzung der seit Juli 2017 vakanten Rektorenstelle in Aussicht gestellt, erteilt diesem Plan nun das Kultusministerium eine klare Absage.

Landesregierung pocht auf Haushaltsrecht

Als Grund führt das Ministerium das Haushaltsrecht an: "Dieses verlangt, dass eine Stelle im Haushalt zunächst geschaffen werden muss, bevor sie ausgeschrieben werden kann", so ein Pressesprecher des Ministeriums. Die Stelle könne aber erst im Doppelhaushalt 2020/21 des Landes geschaffen werden. "Und erst nach der Aufnahme in den Doppelhaushalt kann die Rektorenstelle dann auch ausgeschrieben werden. Weil wir aber die Besonderheit der Situation in Wehr kennen, streben wir eine Ausnahme an und wollen die Stelle vorbehaltlich der letztendlichen Haushaltsentscheidung des Landtags bereits frühzeitig im Herbst 2019 ausschreiben. Ziel ist dabei, die Stelle ohne Zeitverzug zum 1. Januar 2020 zu besetzen."

Bürgermeister Thater widerspricht

Dass im Landeshaushalt erst eine neue Stelle geschaffen werden müsse, hält Bürgermeister Michael Thater für absurd. "Die Stelle eines Gemeinschaftsschulrektors und die des Realschulrektors sind gleich dotiert." Die Rektorenstelle gebe es auch bereits im Landeshaushalt, die Mittel seien haushaltsrechtlich auch übertragbar, ist sich Thater sicher. Seine Intervention bei Kultusministerin Susanne Eisenmann blieb aber bislang erfolglos.

Mit der Entscheidung des Kultusministeriums steht nun fest: Wenn die Wehrer Realschule im September neu durchstartet, wird das provisorisch eingesetzte Schulleitungsteam weiter in der Verantwortung stehen. "Vorübergehend" hatte im April ein fünfköpfiges Leitungsgremium mit Lehrerin Petra Thisen an der Spitze die innere Organisation der Schule übernommen. "Wir haben zwar ein Leitungsteam das sich ganz hervorragend und mit aller Kraft für den Umbau der Schule einsetzt", lobt Bürgermeister Michael Thater das Team um Petra Thisen. "Aber es kann nicht sein, dass man diesen Umbau nun auf dem Rücken von einigen Lehrern plant", zeigt sich Thater verärgert über die verschleppte Ausschreibung. Gerade jetzt, wenn die Realschule neu starte, brauche die Schule eine stabile Leitung, die auch nach außen wirken kann.

Kultusministerium verspricht Unterstützung

Das Kultusministerium führt nun an, dass Petra Thisen als kommissarische Schulleiterin ja nicht nur von ihrem Team unterstützt wird, sondern "darüber hinaus von der Schulleiterin einer benachbarten Gemeinschaftsschule und dem örtlichen Schulrat". "Auch das Regierungspräsidium ist sich der schwierigen Lage an der Schule bewusst und wird das Staatliche Schulamt und die Schule entsprechend unterstützen", so der Ministeriumssprecher.

Auch Grundschule ohne Leitung

Auch die Rektorenstelle der künftigen "Grundschule Wehr-Öflingen" – sie entsteht neu, weil die ersten vier Klassen der bisherigen Gemeinschaftsschule wieder selbständig werden – ist noch nicht ausgeschrieben. Hier werde ebenso wie bei der Realschule verfahren, erklärt das Kultusministerium. Insgesamt werden also zu Beginn des kommenden Schuljahres an zwei Wehrer Schulen insgesamt vier leitende Führungskräfte fehlen, denn die Konrektorenstelle der Realschule ist ebenso vakant. Lediglich die Leitung der Talschule ist mit Rektorin Sonja Dannenberger und Konrektorin Birgit Basler komplett.

Wie die künftige Leitung der neuen Grundschule aussieht, ist noch unklar. Fest steht lediglich, dass die Zelgschule wie in früheren Jahren Hauptstandort der Grundschule wird, Öflingen dazugehörige "Außenstelle". Beide Standorte werden mit je zwei Klassen pro Stufe etwa gleich groß sein. Bürgermeister Thater und der Gemeinderat hatten erwogen, Öflingen zum Hauptstandort zu machen, das Kultusministerium hat das aber nun anders entschieden. Einen Nachteil für Öflingen habe dies aber nicht, betont Thater. Letztlich entscheide die Schulleitung selbst, wo sie sich häufiger aufhalte.

Meinung Das Land spart sich arm von Justus Obermeyer Das könnte Sie auch interessieren

So wurde aus der Realschule eine Gemeinschaftsschule und nun wieder eine Realschule:

Erst im Schuljahr 2014/15 war die Wehrer Gemeinschaftsschule (GMS) eingerichtet worden. Die Situation zuvor: eine dreizügige Realschule und eine zweizügige Werkrealschule. Das Ziel: Mit der Sekundarstufe II sollte die Möglichkeit geschaffen werden, das Abitur zu machen. Doch nach anfänglicher Euphorie ließ die Akzeptanz der GMS dramatisch nach. In einem schulinteren Verfahren diskutierten Schulträger, Lehrer, Eltern und Schüler im März 2018 die Weiterentwicklung. Das Ergebnis: Die Realschule genießt eine höhere Akzeptanz als die GMS. Diesem Votum schloss sich der Gemeinderat an und beantragte im April den Wechsel der Schulform zum Schuljahr 2019/20.

Darum ist die Wehrer Schulleiterstelle unbesetzt

Andreas Bosch, der bislang letzte Rektor der Schule, hatte Wehr im Juli 2017 aus privaten Gründen in Richtung Reutlingen verlassen. Eine erste Ausschreibung endete ein knappes halbes Jahr später ergebnislos – beide Bewerber hatten zurückgezogen. Eine erneute Ausschreibung verzögerte sich aufgrund der Diskussion um die künftige Schulform. Weil sich Anfang des Jahres auch der Konrektor krank meldete, setzte das Schulamt ein fünfköpfiges Leitungsgremium ein, das nun die Geschicke der Schule leitet. Die Leitungen von baden-württembergischen Schulen werden im Mitteilungsblatt des Kultusministeriums öffentlich ausgeschrieben. In der Februar-Ausgabe fehlt die Wehrer Rektorenstelle erneut.