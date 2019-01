von sk

Kurz nach 7.30 Uhr war eine 28 Jahre alte Frau mit ihrem Renault auf der Bundesstraße von Schwörstadt kommend in Richtung Bad Säckingen unterwegs, als sie vor der Ausfahrt B 518/Brennet zu spät bemerkte, dass er Verkehr vor ihr aufgrund des hohen Verkehrsaufkommens ins Stocken geraten war. Sie fuhr einem BMW ins Heck. Einer dem Renault folgender 46 Jahre alten Skoda-Fahrerin gelang es auch nicht mehr, rechtzeitig zu stoppen und sie krachte zudem in die Unfallstelle. Während die Skoda-Fahrerin den Zusammenstoß unversehrt überstand, wurden die Renault-Fahrerin und der 41 Jahre alte BMW-Fahrer leicht verletzt. Zur weiteren medizinischen Abklärung kamen sie mit dem Rettungsdienst in ein Krankenhaus. Total beschädigt waren nach dem Unfall der Renault und der Skoda. Aber auch der BMW musste abgeschleppt werden.

Die Schadenshöhen betragen am Skoda ca. 15000 Euro, am Renault und am BMW mindestens 5000 Euro. Der Verkehrsunfall sorgte für einen erheblichen Rückstau in beide Fahrtrichtungen. Der Verkehr wurde einspurig an der Unfallstelle vorbeigeleitet, bis die Verletzten versorgt und die Fahrzeuge geborgen waren. Die Beeinträchtigungen dauerten bis 9.30 Uhr. Die Feuerwehr Schwörstadt war mit zwei Einsatzfahrzeugen an der Unfallstelle, half und unterstützte die Einsatzmaßnahmen.