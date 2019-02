von sk

Zu einem Zusammenstoß zweier Autos kam es am Samstagmittag auf der B 518 zwischen Wehr und Öflingen. Die beiden Fahrer, ein Mann und eine Frau, wurden leicht verletzt. Zum Unfall kam es gegen 14 Uhr, als ein 51 Jahre alter Mann mit seinem BMW in Höhe Hemmet nach links in die Öflinger Straße abbog. Dabei übersah er den Toyota einer 53-jährigen Frau, die gerade entgegenkam. Beide Autos stießen heftig zusammen und drehten sich. Die Verletzten wurden vom Rettungsdienst in Krankenhäuser gebracht. Die Autos mussten abgeschleppt werden. Die Schadenshöhe dürfte bei rund 12500 Euro liegen. Die Feuerwehr musste die Fahrbahn von ausgelaufenen Betriebsstoffen reinigen.