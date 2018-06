Wehr Zwei Radfahrer stießen frontal zusammen und verletzten sich schwer

Einer der beiden Radfahrer fuhr auf der linken Seite auf dem Fuß- und Radweg von Öflingen kommend Richtung Wehr und kam in Schlingern. Die entgegenkommende Radfahrerin wich daraufhin in die Mitte aus. Es kam zu einem frontalen Zusammenstoß. Der Mann hatte keinen Helm getragen und wurde mit dem Rettungshubschrauber nach Freiburg geflogen. Die Frau kam mit dem Krankenwagen nach Lörrach.

Zu einem Unfall mit zwei schwer verletzten Radfahrern kam es am Mittwoch gegen 16 Uhr auf dem Fuß- und Radweg in der Öflinger Straße. Von Öflingen kommend fuhr ein 60 Jahre alter Mann mit seinem Trekkingrad auf der linken Seite des Weges in Richtung Wehr, als er ins Schlingern kam. Laut Polizeibericht kam dem Radfahrer gleichzeitig eine 53 Jahre alte Frau mit Helm auf ihrem Pedelec entgegen. Als die Frau den 60-Jährigen sah, fuhr sie nach links in die Mitte des Fuß- und Radweges. Da beide Radfahrer zu diesem Zeitpunkt nicht rechtsseitig fuhren, kam es in der Mitte des Weges zum Zusammenstoß. Die Radfahrer stießen im Bereich der Lenker zusammen, stürzten und verletzten sich schwer. Der Mann hatte keinen Fahrradhelm getragen und wurde mit dem Rettungshubschrauber nach Freiburg geflogen. Die Frau wurde mit dem Krankenwagen nach Lörrach gebracht. Detaillierte Angaben zu den Verletzungen sind nicht möglich. Am Trekkingrad entstand Sachschaden von 500 Euro, am Pedelec 2000 Euro.