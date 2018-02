Wehr Zwei Jahre Flüchtlings-Integration in Wehr: Ehrenamtliche Helfer können viele Erfolge vorweisen

Die Flüchtlingshilfe in Wehr kann so manche Erfolge vorweisen: Aus dem Frauentreff entstand ein multikultureller Kochkurs, auch das Café International ist zu einem echten Treffpunkt geworden. Und nicht zuletzt erfreuen sind die Deutschkurse großer Beliebtheit.

Vor zwei Jahren kam die erste große Gruppe Flüchtlinge nach Wehr. Die große Flüchtlingswelle ist seitdem abgeflaut, die Arbeit der ehrenamtliche Helfer hat sich verändert. Geblieben ist der Kampf mit bürokratischen Hürden.

Am 7. Januar 2016 zogen die ersten 40 Flüchtlinge vor allem aus arabischen Krisengebieten in die neu gebaute Unterkunft Egerten. Seitdem hat sich einiges verändert, berichtet die Sprecherin des Netzwerkes Gabriele Pichlhofer: "Am Anfang haben wir viel Sozialbetreuung gemacht und auch bürokratische Aufgaben übernommen, die eigentlich die Verwaltung hätte leisten sollen." Mit der Flüchtlingsbeauftragten des Landkreises Antje Maurer habe sich hier aber vieles zum positiven gewandelt. Auch in Wehr soll es zukünftig einen eigenen städtischen Integrationsmanager geben.

"Die Betreuung der Flüchtlinge ist eine Daueraufgabe", stellt auch Bürgermeister Michael Thater fest, denn die Unterkunft Egerten sei eine von vier dauerhaften Einrichtungen im Landkreis. "Das ehrenamtliche Engagement der Wehrer ist beispielhaft, soll aber natürlich nicht überstrapaziert werden", so der Bürgermeister.

Das eine Entlastung notwendig ist, zeigt auch die Entwicklung im Helferkreis: Von den Anfangs etwa 80 Helfern seien aktuell noch rund 30 Ehrenamtliche als harter Kern dabei, berichtet Pichlhofer: "Wir wollen eigentlich zwischen Einheimischen und Zugezogenen vermitteln, nicht Formulare ausfüllen". Trotz dieser Schwierigkeiten können die Ehrenamtlichen einige Erfolge verbuchen: Die Kleiderkammer sei ein "Selbstläufer", so Pichlhofer. In Zusammenarbeit mit der DRK-Ortsgruppe kann jeder Bedürftige seit April 2016 in der Öflinger Schule gut erhaltene Kleidung aus zweiter Hand bekommen.

Aus dem Frauentreff entstand im Rahmen eines Förderprogramms ein multikultureller Kochkurs, der sogar ein eigenes Kochbuch herausgegeben hat. Auch das Café International ist weiterhin Treffpunkt für alte und neue Wehrer. Zukünftig könnte es allerdings weniger Termine geben, so Pichlhofer. Die Hilfe habe sich teilweise verschoben: Einige Helfer hätten intensiven Kontakt und einzelnen Familien aufgebaut und würden diese jetzt weiter freundschaftlich unterstützen. Ein Dauerbrenner bleiben die Sprachkurse: Von Anfang an herrschte hier ein großes Interesse. Auch weil die offiziellen Kurse erst langsam anliefen, erinnert Pichlhofer.

Mittlerweile leben die ersten Flüchtlingsfamilien vielfach in eigenen Wohnungen, die Gemeinschaftsunterkunft ist mit Neuankömmlingen wieder fast komplett belegt. Seit Ende letzten Jahres würden mehr Menschen aus Afrika, etwa Gambia kommen, berichtet Bürgermeister Thater. Eine Entscheidung, die sowohl von Helfern als auch von der Stadt kritisiert wird: Menschen ohne Hoffnung auf Bleiberecht hätten wenig Interesse an Integration und würden irgendwann einfach untertauchen, befürchtet Pichlhofer. Bislang gab es allerdings keine nennenswerten Auffälligkeiten, so Thater hierzu.

Flüchtlinge in Wehr

Nachdem 2016 teilweise mehr als 300 Flüchtlinge in Wehr untergebracht wurden, sankt die Zahl zu Beginn 2017 auf 105 Personen in Wehr und 89 Personen in Öflingen. Aktuell leben in der Gemeinschaftsunterkunft Egerten 69 Menschen, 80 weitere Geflüchtete haben in Öflingen einen Platz gefunden. Insgesamt bietet die Unterkunft Egerten seit 2016 Platz für 134 Menschen, die in Mehrbettzimmern untergebracht wurden. Später sanierte der Landkreis noch die Öflinger "Bayer-Häuser", hier entstand Platz für insgesamt 138 Flüchtlinge.