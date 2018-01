Wehr Zunftabend: Öflinger Narren kochen mit Biss und Humor

Die Öflinger Zunftabende treffen mit vielseitigen Menüs den Geschmack des Publikums. Doch so mancher bekommt auch sein Fett weg.

Öflingen – Ein humoristischer Gaumenschmaus bekamen die Gäste der Öflinger Zunftabende am vergangenen Wochenende in der Schulsporthalle serviert. „Öflingen kocht“ lautete das schmackhafte Motto, das mit einer Prise Lokalkolorit und einer guten Portion Witz ein gelungenes Unterhaltungsrezept bot. Ob das tatsächliche Essen auf der Bühne gut gemundet bleibt zunächst fraglich, schließlich waren beim „Z’Nacht für eini Person“ die Wienerle in der Suppe schon püriert. Allerdings stand auch weniger das Menü, sondern das Geburtstagskind Miss Loni (Leonie Meier) und ihr Buttler Klaus Dieter (Marco Götz) im Mittelpunkt.

Letzterer hatte glatt vergessen die Gäste einzuladen, weshalb er sie – in Anlehnung an einen allseits bekannten Silvesterfilm – nachmimte und dabei weitaus besseres schauspielerisches, als gastronomisches Talent bewies. Mit von der Partie der imaginären Gäste war auch der dauergrinsende Altbürgermeister Klaus Denzinger. Dieser wurde vom stets gewitzten Moderator Uli Meier gar in extra für seine „wahnsinnig vielen Aktivitäten“ gewürdigt.

Zweifelnder zeigte er sich dagegen gegenüber dem „noch amtierenden Bürgermeister von Wehr“. Ob diese Visage wohl tauglich sei für den Wahlkampf? Mit dem „Dubeschorsch“ präsentierte Meier prompt einen Öflinger Gegenkandidaten, der Thater zumindest optisch starke Konkurrenz mache.

So wurde manch ein Öflinger am Zunftabend im wahrsten Sinne des Wortes jeck. Denn auch in diesem Jahr ließ es sich die zugezogene Frohnatur aus dem Rheinland, Petra Thiesen, nicht nehmen, in die Zunftabend-Bütte zu steigen. Mit einer schon philosophisch anmutenden Büttenrede, gab sie eine sprachlich ausgefeilte Lobrede auf das Essen und Schlemmen zum Besten. Die jecke Thiesen scheint angekommen im Badischen Öflingen, nur der hiesige Dialekt will ihr nicht so recht auf der Zunge zergehen. Aber dafür ist eine andere Dame im Alemannischen umso beheimateter: Heiko Strittmatter im pinken Glitzerkleid mit einem großen Herz für Öflingen. Gemeinsam mit den Chropfduube-Gugger ließ sie das Jahr auf närrische Art Revue passieren. Vom „Falschparker“ bei der Einfahrt zur Firma Weck bis zum zu heißen Kühlwagen am Suserfest, rief Heiko (un)liebsame Anekdoten in Erinnerung.

Selbstverständlich nicht fehlen durften die waschechten Öflingerinnen Herta und Berta, die passenderweise Einblick in ihre Küche gewährten. Doch der fettarme Gugelhupf rückte schnell in Hintergrund, war doch der neuste Tratsch und die ewig murrenden Männer das ausgiebigere Thema.

Die Akteure

Hier die Akteure der Öflinger Zunftabende in der Schulsporthalle im Überblick: