von Irmgard Kaiser

Die Rückkehr zur alten Bühne und ein gelungenes Programm unter dem Motto „Zurück in die Zukunft“ machten den Öflinger Zunftabend in der vollbesetzten Schulsporthalle zu einem Highlight im örtlichen Narrengeschehen. Mit viel Witz und Humor führte Moderator Uli Meier am Freitagabend durch das abwechslungsreiche Programm mit Fasnachtscomedy vom Feinsten.

Die örtliche Hitparade präsentierte Heiko Strittmatter, jeweils mit passendem Kopfschmuck zum Thema.

Die heiße Phase der Öflinger Fasnacht ist damit eingeläutet. „Mir hänn hütt obend so viel Zuschauer, das motiviert uns irrsinnig“, freute sich Meier, der seit 30 Jahren als Moderator dem Öflinger Zunftabendpublikum schon viele Schmankerl präsentierte.

Die Chropfdubäguggis symbolisierten die Ureinwohner Öflingens.

Die Dance Company brachte Schwung auf die Bühne und entführte in die Goldenen 20er Jahre des vergangenen Jahrhunderts. Heiko Strittmatter und die Chropfdubäguggis erinnerten an Dieter-Thomas Heck und die Hitparade, natürlich umgeschrieben auf örtliche Gegebenheiten. Sie bewiesen, dass Rammstein auch mit Blechinstrumenten gespielt werden kann.

Tobias Thomann und Nico Bäumle sorgten mit ihrem Outfit und ihrer Showeinlage für Begeisterung.

Die Öflinger Feuerwehrleute unter ihrer Trainerin Barbara Huber mit Zumba und der Tanz der Hühnerlochfelsengeister brachten Bewegung auf die Bühne. Ganz besonders heiß ging es bei den Red Bull Günnenbach her, bei denen auch Uli Meier ein Einsteigertraining absolvieren durfte.

Yvonne Ruf und Marko Validzic mit Dirty Dancing.

Berta und Herta – sie sind vom Öflinger Zunftobe nicht mehr wegzudenken. Nicole Schmidt und Susanne Kladisch brachten gleich mit zwei Einlagen das Publikum zum Lachen. Den von vielen Frauen gefürchteten Wechseljahren konnten die beiden zunächst viel Positives abgewinnen. Im zweiten Sketch allerdings wurden dann beide von der Zeitmaschine in unterschiedliche Richtung katapultiert. Herta geistig und körperlich zur 95-jährigen Greisin mutiert (“wo ich uff d‘Wält cho bin, hetts toti Meer no gläbt“). Berta, ins Alter von 25 zurückgesetzt, freute sich im Zeitalter des Umweltschutzes über Schmuck aus reiner Wasserkraft („Ich ha so lang plärrt, bis min Ma ihn gchaufft hett“).

Die Red Bull Günnenbach begeisterten mit ihrer Show das Publikum.

Hans Dominik Weber schoss mit seinem ÖRF (Öflinger Rösslefunk) Seitenhiebe auf Politik und Mitbürger ab. Auch Natur- und Umweltschutz, der Schellenmarkt und Greta blieben nicht ungeschoren. „Nun aber wird es Zeit, einen neuen Namen zu kreieren, wie wärs mit Höflingen oder Wöhrflingen?“

Zumba mit der Feuerwehr – die Feuerwehrleute der Freiwilligen Feuerwehr Abteilung Öflingen wurden von „Kommandantin“ Barbara Huber ausgiebig trainiert.

Petra Thiesen unterhielt mit ihrer Büttenrede „Die Dame aus dem Rheinland“ und nahm beim Moderator denn auch einen Kurs für Fortgeschrittene in Mundart. Und Leonie Meier war überfordert, als ihr Uli Meier eine Schreibmaschine zur Reparatur brachte: „s‘F“ klemmt“.

Musizierende Ureinwohner – die Chropfdubäguggis mit dem Zunftmarsch.

Sehr positiv wertete das Publikum die Rückkehr zur alten Bühne – oder „Back tot he roots“ , wie Uli Meier treffend bemerkte. Die alte Bühne glänzte mit einer neuen, selbstgemalten Kulisse, die die Klasse 8b der Realschule Wehr entworfen und mit 24 Schülern der Kunstklasse realisiert hatte. „Zurück in die Zukunft – so hänn mir Öflinger früher wohl gläbt“, kommentierte Meier die eine Seite der Kulisse – und nach der Zeituhr im Mittelpunkt führte der Weg zu den Wolkenkratzern der Zukunft.

Die Red Bull Günnenbach begeisterten mit ihrer Show das Publikum.