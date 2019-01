von sk

Einen schwarzen Opel Corsa hat ein Unbekannter in Wehr angefahren und anschließend Unfallflucht begangen. Wahrscheinlich in der Nacht zum Sonntag war der unbekannte Autofahrer laut Polizeibericht gegen den im Buchenweg am rechten Fahrbahnrand geparkten Opel gestoßen.

Der Opel wurde hinten links beschädigt. Die Schadenshöhe wird von der Polizei auf knapp 2000 Euro beziffert. Der Schaden dürfte beim Vorbeifahren oder Ausparken verursacht worden sein.

Das Polizeirevier Bad Säckingen bittet um sachdienliche Hinweise (Kontakt: 07761/934-0).