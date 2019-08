Ein blauer Kleinlaster, Marke Peugeot, war am Montag, 19. August, zwischen 16 und 16.15 Uhr, in der Krebsbachstraße in Wehr geparkt worden. Wie die Polizei mitteilt, kam der Fahrer nach rund 15 Minuten zu seinem Kleinlaster zurück und bemerkte einen erheblichen Schaden an der Fahrertür. Die Tür war stark eingedrückt, sodass auch die Seitenscheibe zu Bruch ging. Zudem war der linke Außenspiegel komplett abgerissen.

Der Unfallverursacher war nicht anzutreffen. Der Unbekannte hatte sich entfernt, ohne sich um den angerichteten Schaden in Höhe von 7000 Euro zu kümmern. Aufgrund des Schadens geht die Polizei davon aus, dass ein Lastwagen den Unfall verursacht haben könnte, als er von der Krebsbachstraße nach links in den Unteren Schloßweg abbog.

Der Polizeiposten Wehr hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen, die Hinweise zum Unfallverursacher geben können, sich zu melden unter 07762/807 80.