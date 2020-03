Wehrer und Öflinger stehen in diesen Zeiten eng zusammen und die Bereitschaft, anderen zu helfen ist groß. So hat sich bereits über das soziale Netzwerk Facebook eine Gruppe von freiwilligen Helfern formiert, die Senioren und alle anderen Menschen, die Hilfe benötigen, unterstützen will. „Z‘Wehr hilft Wehr„ will Helfer und Hilfesuchende zusammenbringen.

1. Wer kann Hilfe in Anspruch nehmen?

Jeder, der im Alltag Unterstützung braucht, beispielsweise weil er häusliche Quarantäne einhalten muss, oder aufgrund der Zugehörigkeit zu einer Risikogruppe Sozialkontakte vermeiden soll, kann sich bei „Z‘Wehr hilft Wehr„ melden.

2. Welche Leistungen werden angeboten?

Grundsätzlich geht es darum, vor allem Menschen, die zur Risikogruppe zählen und/oder Vorerkrankungen haben, zu entlasten und es ihnen zu ermöglichen, sich in den eigenen vier Wänden zu isolieren. Die Möglichkeiten sind vielfältig: „Einkaufen, Gassi gehen mit dem Hund, Botendienste, Kinderbetreuung oder anderen Aufgaben im Alltag, wo Unterstützung dringend benötigt wird“, nennt Fröhle einige Beispiele. „Wir bitten zu beachten, dass Hilfegesuche realistisch sein müssen und erfüllbar. Wir behalten uns vor, gewisse Anfragen auch abzulehnen“, sagt Fröhle. Da die Hilfe von Bürgern für Bürger erfolge, müsse mit einer Bearbeitungsdauer von ein bis drei Tagen gerechnet werden.

3. Entstehen dem Hilfesuchenden Kosten?

Nein, das Vermittlungsangebot über die Gruppe ist kostenfrei. Ebenso wie die Einsätze der Helferinnen und Helfer. Anfallende Ausgaben, beispielsweise für Einkäufe, müssen vom Hilfesuchende getragen werden.

„Nun geht es darum, dass auch wirklich jeder, der Hilfe braucht, davon erfährt, dass es in der Stadt Menschen gibt, die andere unterstützen“, sagt Florian Fröhle. | Bild: Florian Fröhle

Ob unter Umständen auch in anderen Fällen eine Kostenbeteiligung erwünscht ist, beispielsweise bei der Betreuung eines Tiers, müssen Helfer und Hilfesuchende im individuellen Fall klären.

4. Wie kann man mit der Gruppe Kontakt aufnehmen?

Z‘Wehr hilft Wehr ist eine Gruppe im sozialen Netzwerk Facebook. Man kann direkt hier Kontakt zu den Helfern aufnehmen oder seine Hilfe anbieten. „Wir haben außerdem eine zentrale Festnetznummer eingerichtet, an die sich Menschen, die nicht im Internet aktiv sind, wenden können“, sagt Florian Fröhle. Das Helferteam ist ab Mittwoch 18. März 2020, unter der „z‘Wehr hilft Wehr“-Telefonnummer 07762/807482 von Montag bis Freitag von 16 bis 18 Uhr zu erreichen. Zusätzlich ist zu jeder Zeit die Kontaktaufnahme via WhatsApp an 0171/1105688 möglich. „Bei Bedarf werden wir die Zeiten erweitern“, sagt Fröhle.

Zu beachten - In der Gruppe gibt es keine medizinische Hilfe. Die Nummer des Gesundheitsamts lautet 07751/865151 oder im Notfall natürlich die 112.

- Jeder, der seine Hilfe anbietet, muss auf seine eigene Gesundheit achten.

– Jeder, der seine Hilfe anbietet, sollte sich sicher sein, dass er nicht selbst erkrankt ist und andere damit gefährdet.

– Jeder, der seine Hilfe anbietet, soll besonnen handeln und sich selbst vor einer Erkrankung schützen, denn die eigene Gesundheit geht vor.

„Das Telefon soll hauptsächlich für Risikogruppen erreichbar sein sowie für Bürger, die unter Quarantäne stehen und die selbst nicht in Facebook sind oder anonym bleiben möchten“, gibt Florian Fröhle zu bedenken. Wer telefonisch um Hilfe bittet, bleibt weitestgehend anonym, die Daten zur Ausübung der angeforderten Hilfe werden laut Fröhle nur an den ausführenden Helfer weitergegeben.

5. Wie ist die Resonanz bislang?

Die Zahl der freiwilligen Helfer wächst stetig und Rückmeldungen sind durchweg positiv. „Nun geht es darum, dass auch wirklich jeder, der Hilfe braucht, davon erfährt, dass es in der Stadt Menschen gibt, die andere unterstützen“, sagt Florian Fröhle, einer der Initiatoren.

6. Wie kam es zu der Idee?

Am Freitag, 13. März, wurde immer deutlicher: Es wird sich vieles im gesellschaftlichen Leben ändern und es brechen Zeiten an, in denen Mitmenschen auf Hilfe angewiesen sein werden. Darum riefen die Initiatoren der Facebook-Gruppe „Z‘Wehr git‘s mehr“ die neue Gruppe ins Leben.