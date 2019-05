Zum 47. Mal lädt der Musikverein Öflingen 1895 am Samstag und Sonntag, 18. Mai und 19. Mai, zum Rettichfest auf den Öflinger Sportplatz ein. Als Gastkapelle ist diesmal die Knappenmusikkapelle Fieberbrunn aus dem Tiroler Pillerseetal dabei.

„Im Jubiläumsjahr findet kein Rettichfest statt, 2021 wird es die eine oder ander Anpassungen geb“, so die Vorsitzende Ilona Kunzelmann, die das Rettichfest als solches nicht zur Disposition stellt. Allerdings werden man das Jubiläumsjahr nutzen, um über die Form nachzudenken. Der Austausch mit den Vereinen, welche teilweise aus Schweden, Tschechien oder Ungarn angereist kamen, inklusive der Gegenbesuche, mache die Besonderheit des Festes aus. „Da sind Freundschaften entstanden und sogar eine Ehe“, weiß die Vorsitzende. Darüber hinaus ist das Rettichfest eine wichtige Einnahmequelle für den Verein.

Vorfreude auf neue Uniformen

Die neu bestellten Uniformen sollen demnächst zur ersten Anprobe geliefert werden. Dass die Musiker nach 40 Jahren zum ersten mal neu eingekleidet werden, hat der Verein mit zahlreichen Spendenaktionen im Vorjahr realisieren können. Premiere im neuen Gewand soll das Adventskonzert am 21. Dezember sein, so Kunzelmann.

Am kommenden Wochenende setzt der Verein aber auf Tracht: Volkstümlich und gemütlich soll es werden, wenn die Knappenmusikkapelle Fieberbrunn aufspielt. „Mit der Knappenmusikkapelle ist uns nicht nur musikalisch ein Glücksgriff gelungen“, verrät Mitorganisator Sascha Martschinke: Tatsächlich haben die Tiroler bereits im Sommer 1939 in Öflingen aufgespielt. So erinnerte sich jedenfalls das „Gedächtnis des Vereins“ Hugo Thomann, der mit 96 Jahren immer noch alle Aktivitäten des Musikvereins im Blick hat.

Die rund 40 Musiker bringen nicht nur ihre Instrumente mit: auch Gesangsstücke sind angekündigt, freut sich Ilona Kunzelmann. Den ersten Auftritt haben die Gäste am Samstag ab 19 Uhr. Bereits ab 12.30 Uhr werden Stadionwurst und „Fireburger“ angeboten, der Anstoß ist dann um 13 Uhr. „Das ist immer eine besondere Gaudi und sehr beliebt bei unseren Gästen“, weiß Martschinke. Am Abend spielten dann die Tiroler Gäste und im Anschluss die Lokalgröße „Hot Chillis“. Wieder dabei ist die Rettichfestschänke mit Cocktails und Bierspezialitäten. Am Sonntag spielt die Knappenmusikkapelle dann erneut auf, diesmal zum Frühschoppen ab 11 Uhr. Neben reichlich Rettich werden auch andere Gaumenfreuden sowie Kuchen und Torten angeboten. Gespielt wird am Familientag bis zum Abend, angekündigt haben sich Musikvereine aus Minseln, Wehr und Luttingen.