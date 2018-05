Wehr Würdigung für Initiatorin der Wehrer Schlosskonzerte

Seit 30 Jahren gibt es das Abo-Angebot für die Kulturreihe "Wehrer Schlosskonzerte". Eine besondere Ehrung für Initiatorin Friederike Erhart, der es zu verdanken ist, dass die Veranstaltung auch Höhen und Tiefen im Laufe ihres Bestehens überstanden hat. Beim Jubiläumskonzert am Sonntag spielt unter anderem das Südwestdeutsche Kammerorchester Pforzheim.

Seit 1984 organisiert Friederike Erhart mit viel Einsatzfreude, Durchhaltevermögen und dem festen Glauben an die klassische Musik die Wehrer Schlosskonzerte. In der Saison 1987/88 wurden erstmals Abonnements angeboten. Deren 30. Jubiläum nutzten am Donnerstag Bürgermeister Michael Thater und Kulturamtsleiter Reinhard Valenta, um die Initiatorin und Organisatorin zu ehren.

Einsatz mit viel Engagement und Herzblut

„Eine Stadt ist nur so gut wie ihre Bürger“, sagte der Rathauschef und betonte, dass es die Schlosskonzerte nicht gäbe, wenn Friederike Erhart nicht so viel Engagement aufbringen würde. „Es ist für uns selbstverständlich, solche Bürger, die sich für die Allgemeinheit einsetzen, zu ehren – als Dankeschön und Vorbild für andere.“ Frau Erhart trage maßgeblich zum Ruf der Musikstadt Wehr bei. Die Geehrte, die nie viel Aufhebens um ihre eigene Person macht, gab den Dank sofort zurück an die Stadt, an Bürgermeister Thater, dessen Vorgänger Klaus Denzinger und Otto Wucherer sowie an Reinhard Valenta. „Gerade in schwierigen Zeiten konnten wir uns immer auf die Hilfe der Stadt verlassen.“

Anfang der 1980er Jahre kam Friederike Erhart auf die Idee, klassische Musik in ihre Heimatstadt zu holen, und 1984 veranstaltete sie erstmals drei Konzerte. Bürgermeister Wucherer hatte zuvor die Sanierung des Bürgersaals im Alten Schloss auf den Weg gebracht, und administrative Hilfe erhielt sie von Heiner Vogt, dem Personalchef im Rathaus. Als sie 1987/88 die ersten Abonnements anbot, gab es anfänglich nur fünf bis sechs Kunden, „doch ich habe immer fest an die Schlosskonzerte geglaubt“.

Wegfall von Novartis führt zum Abo-Einbruch

Mit der Einweihung der Stadthalle im Jahre 1990 begann die große Zeit dieser Reihe, die auch nach dem Umzug in das neue Domizil ihren gewohnten Namen beibehielt. Mitte der 1990er Jahre zählte man mehr als 170 Abonnenten. In dieser Zeit wurde die Reihe von der Ciba beziehungsweise Novartis großzügig unterstützt, zahlreiche Mitarbeiter nahmen das Kulturangebot gerne wahr, und die Administration und Vermarktung übernahm das 1990 ins Leben gerufene Kulturamt. „Damals hatten wir sechs Konzerte im Jahr und Sänger wie Cornelius Hauptmann oder Ensembles wie das London Baroque Orchestra zu Gast“, erinnerte sich Reinhard Valenta. Der Wegzug eines großen Teils von Novartis samt Belegschaft war ein „brutaler Einbruch“, und mit etwa 80 Abonnenten war der Tiefpunkt erreicht.

Wertvolle Kulturkooperation mit Schopfheim

Doch in dieser Lage bewies Friederike Erhart Durchhaltevermögen, Experimentierfreude und Flexibilität. „Sie sucht immer das Gespräch mit den Besuchern und nimmt deren Anliegen auf – etwa den Wunsch nach Sinfoniekonzerten, sodass das Oberrheinische Sinfonieorchester Lörrach mittlerweile bei uns Stammgast ist“, lobte der Kulturamtschef. Sehr hilfreich ist auch die die Kulturkooperation mit Schopfheim, die der Reihe ein größeres Publikum beschert: „Seither kommen Leute aus Schopfheim, Lörrach und dem Wiesental zu uns, umgekehrt gehen die Wehrer nach Schopfheim ins Theater.“

Ensembles mit dem "gewissen Etwas"

Derzeit gibt es jährlich fünf Konzerte, und es können zuverlässig gut 100 Abonnements verkauft werden. Auch die Öffnung hin zur Jugendmusikschule und die Experimentierfreude sind Erfolgsgaranten. Besonders gerne engagiert Friederike Erhart nämlich Ensembles, die etwas Besonderes bieten, ohne sich allzu weit vom Noch-Hörbaren zu entfernen: „Ich bekomme fast täglich eine Bewerbung, auch aus dem Ausland und Großstädten wie Prag oder Tel Aviv“, berichtete die Jubilarin.