Wehr Workshops: Künstler vom Haus der Diakonie in Öflingen fertigen Bilder zum Thema Marienerscheinung ein

Bei einem zweitägige Workshop im Pauliner-Kloster in Todtmoos beschäftigen sich Künstler vom Haus der Diakonie mit dem Thema Marienerscheinung.

„Wenn Maria vom Himmel herab erscheint, dann reißt der Himmel auf und sie strahlt wie die Sonne – das ist das Wunder“, sagt Heidrun Meyer mit leuchtenden Augen. Sie ist eine der sechs Künstler aus dem Haus der Diakonie in Öflingen, die an einem außergewöhnlichen Workshop im Pauliner Kloster in Todtmoos teilgenommen haben. Die Gruppe war gemeinsam mit der Leiterin des Workshops Agnes Maria Martin und der Leiterin des Hauses der Diakonie Ulla Krug am Montag und Dienstag zu Gast bei den Patres und setzte sich mit dem Thema „Marienerscheinung“ auseinander – mit großartigen Werken und vielen neuen persönlichen Eindrücken und Einsichten.

„Man kann sich dieses Projekt etwa wie eine Künstler-Wallfahrt vorstellen, anlässlich des 750-jährigen Jubiläums von Todtmoos“, erläutert Pater David freundlich. Er und zwei weitere Pauliner-Patres, Pater Lukas und Pater Roman, führten die Künstler-Gruppe an das Thema heran; Sie zeigten ihnen das Kloster, gaben eine Führung durch die Todtmooser Wallfahrtskirche und teilten alle Informationen rund um das Thema Maria/ Marienerscheinung in Todtmoos mit. Hinzu kam ein warmherziger und sehr persönlicher Kontakt, der sich zwischen der Öflinger Gruppe und den Patres flugs einstellte und die Dynamik an beiden Tage bestimmte. „Es war beeindruckend mitzuerleben, wie die Künstlergruppe gemeinsam mit den Patres gearbeitet hat – das ging Hand in Hand“, sagt die Künstlerin und Kunsttherapeutin Agnes Maria Martin erfreut. Man sei in kürzester Zeit zusammengewachsen, fügt sie hinzu.

Pater David, der einen kurzen Überblick gibt über die Stimmung während der beiden Tage, ist sichtlich beeindruckt von der Tiefe der Gedanken, die sich schließlich in den Bildern der sechs Kunstschaffenden zeige, sagt er.

Anders als bei den bisherigen Künstler-Workshops im Haus der Diakonie selbst, fanden sich die Maler nun flankiert durch erstens den Gnadenort der Wallfahrtskirche und des Klosters, zweitens der Präsenz der Pauliner-Brüder sowie eines konkreten Themas, was den Workshop für alle Beteiligten sehr kurzweilig gemacht habe; eben ein gemeinschaftliches Erlebnis, erzählt Pater David. So drücken die Bilder das aus, wofür die Gottesmutter steht: für Geborgenheit, unendliche göttliche Liebe, Schönheit und Anmut, Reinheit und das Erstrahlen von innen heraus und die Freude – diese Qualitäten haben die Maler tief beeindruckt und inspiriert während sie mit Acrylfarben, aber auch mit Ölkreide, Buntstiften oder mit Sprühtechniken an ihren Werken gearbeitet haben. Als Vorbilder und als Einstimmung dienten eigene Bilder von Agnes Maria Martin, die mit Licht und Farben spirituelle Themen aufgreifen sowie Fotografien von Mariendarstellungen und natürlich die berühmte Todtmooser Pieta.

Im alten Refektorium waren sie also zwei Tage lang künstlerisch tätig – Heidrun Meyer (Maria als strahlende Lichtgestalt), Helmut Hermann (eine filigrane, zarte Maria in wunderschönen Pastelltönen), Christian Steiner (Stationen im Kirchenjahr), Alexander Föll (leuchtende Mariengestalt in Rot und Gold), Tobias Schattmeier (Maria als strahlende Lichtgestalt) aus Öflingen sowie Christoph Köpfer aus Bernau (Marienthematik in der eigenen Heimat/Todtmoos mit Bernau).

Am Ende des zweiten Tages wurden die beeindruckenden Bilder schließlich als Ausstellung im rechten Seitenschiff der Wallfahrtskirche aufgebaut auf Staffeleien. Dort, in unmittelbarer Nähe zur Unterkirche unter der rechten Seitenkapelle – einem Ort mit besonderer Kraft, heißt es im Infoblatt „750 Jahre Todtmoos“ – können die Bilder angeschaut werden. „Und das bis zum nächsten Mal, beim nächsten Workshop bei uns“, sagt Pater David und lächelt – geplant sei natürlich noch nichts, aber für die Künstler, so brachte es Christian Steiner für alle auf den Punkt, steht fest: „Wir kommen wieder“.

Gründungslegende

1255 wurde der Rickenbacher Priester Dietrich in mehreren Marienerscheinungen von der Muttergottes aufgefordert im „toten Moos“ einen mit einem Kreuz gezeichneten Baum zu fällen und eine Marienkapelle dort zu errichten. So heißt es in der Gründungslegende. Wer dort zu Maria um Fürbitte bete, dem werde geholfen. Denn: „Maria von Todtmoos lässt niemanden hilflos“.

Als Gründungstag der Pfarrei Todtmoos gilt der 5. Mai; als Gründungsjahr von Todtmoos selbst gilt das Jahr 1268.

Weitere Informationen, auch zu den Festivitäten im Jubiläumsjahr, im Internet: (http://www.todtmoos.de oder http://www.se-todtmoos-bernau.de).