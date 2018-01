Wehr Wolfgang Kuhne aus Wehr kennt brenzlige Situationen

Wolfgang Kuhne ist seit 70 Jahren bei der Feuerwehr Wehr und kennt auch so manche brenzlige Situation. Am Freitag, 26. Januar, feiert er seinen 92. Geburtstag.

Wehr (kf) Wolfgang Kuhne hat ein bewegtes Leben hinter sich. Am 26. Januar wird der Ur-Wehrer 92 Jahre alt, am vergangenen Samstag wurde er für 70 Jahre Mitgliedschaft bei der Feuerwehr Wehr geehrt. Der aktive Dienst des ehemaligen stellvertretenden Stadtkommandanten ist natürlich längst vorbei, aber treu geblieben ist Kuhne der Feuerwehr bis heute.

Otto Senger, damals Stadtkommandant, war es, der Kuhne 1948 zur Feuerwehr holte. Es waren bewegte Zeiten. Der Krieg war erst seit wenigen Jahren vorbei, Wehr stand unter der Verwaltung der französischen Besatzung und Wolfgang Kuhne war auch noch nicht lange aus der Kriegsgefangenschaft im schwäbischen Laupheim wieder daheim. Nach der Heimkehr hatte er seine Arbeit in der Teppichfabrik Wehra wieder aufgenommen. Kuhne war Schlossermeister, 50 Jahre habe er in der Wehra gearbeitet, erzählt er.

Das Verbot des Vereinswesens in Deutschland wurde langsam gelockert und natürlich brauchte es Feuerwehren. Und einen guten Handwerker konnte man bei der Feuerwehr immer brauchen, wusste Otto Senger offenbar. Da war es eigentlich logisch, dass er den 22-jährigen Wolfgang Kuhne ansprach. Und der ließ sich auch nicht lange bitten. „Ha jo, dann mach ich auch mit“, habe er damals zu Senger gesagt, erinnert sich Kuhne. Seine Ausbildung zum Feuerwehrmann machte er in Freiburg, erzählt seine Tochter Cordula Bausch. Bis in den Rang eines Hauptbrandmeisters stieg Kuhne durch zahlreiche Lehrgänge im Laufe der Jahre auf. Wolfgang Ernst, ehemaliger Stadtkommandant, hat die Unterlagen noch parat.

Auch privat ging es bei Kuhne voran. Er heiratete Lisbeth Frey, die in der Nachbarschaft seines Elternhauses lebte. Mit ihr hat Kuhne zwei Töchter – Cordula und Mechthild, die seit vielen Jahren in Kanada lebt. Acht Enkel und eine Urenkelin gehören inzwischen auch zur Familie. In unmittelbarer Nähe zu seinem Elternhaus baute Kuhne für seine Familie sein eigenes Haus, in dem er bis heute lebt. Seine Frau Lisbeth starb im Jahr 2007.

Für drei Amtszeiten stieg Kuhne sogar ins Kommando der Freiwilligen Feuerwehr Wehr auf, als stellvertretender Stadtkommandant. Natürlich hat er in seiner aktiven Zeit eine Menge erlebt. „Einmal bin ich auf der Fahrt zu einem Einsatz in einer Kurve aus dem Feuerwehrwagen geschleudert worden, weil die Tür nicht richtig verschlossen war“, erzählt er. Dabei habe er sich den Arm gebrochen. Bei anderen Anekdoten muss Tochter Cordula aushelfen, weil die Erinnerungen den knapp 92-Jährigen doch manchmal im Stich lassen. Ein Einsatz in der Firma Dreiländereck sei besonders schwierig gewesen, erinnert sich Bausch an die Berichte ihres Vaters. Es sei Winter gewesen und so kalt, dass das Löschwasser die Treppen herunterlief und dabei gefror. Und auch als es im Kolleg St. Blasien einen Brand gab und die Gefahr bestand, dass das Feuer auf das Münster übergreifen könnte, wurde die Feuerwehr Wehr alarmiert. Ihr Vater wäre dort im Dachstuhl beinahe von den Flammen eingeschlossen worden, erzählt Bausch.

Die Feuerwehr war schon ein wichtiger Teil in Wolfgang Kuhnes Leben und ist es bis heute. Aber nicht nur die Feuerwehr. Auch im Schwarzwaldverein in Wehr ist er Mitglied. Mit dem Schwarzwaldverein Karlsruhe, der immer wieder große Reisen veranstaltet, bereiste Kuhne die halbe Welt. Afrika, China, Lappland und auch Kanada, wo er Tochter Mechthild und ihre Familie besuchte, hat er gesehen. „Der Schwarzwaldverein hatte einfach den Vorteil, dass er sich dort wohlfühlte und in viele Länder kam, obwohl er in der Schule nie Fremdsprachen gelernt hat und ohne den Verein diese Reisen wohl nicht unternommen hätte“, so Cordula Bausch.

Bis heute gehört Wolfgang Kuhne der Altersabteilung der Feuerwehr Wehr an. An den regelmäßigen Treffen hat er nun schon eine Weile nicht mehr teilgenommen, die Beine wollen nicht mehr ganz so sehr und das Treppensteigen im Feuerwehrgerätehaus falle ihm schwer, weiß Hanspeter Lüttner, stellvertretender Obmann der Altersabteilung. „Wir holen dich aber wieder mal und dann singen wir wieder einen“, so Wolfgang Ernst. Singen ist nämlich noch so eine Leidenschaft von Wolfgang Kuhne. Zu seinem Geburtstag wird die Feuerwehr wohl auch ein Ständchen für ihn singen.