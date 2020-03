von Michael Gottstein

Ein vielfältiges Kulturprogramm mit Konzerten, einem Musikfestival, Lesungen, Vorträgen, Ausstellungen, Theater und Kleinkunst bietet die Stadt Wehr ihren Bewohnern und Besuchern von April bis Juni. Über sämtliche Kulturveranstaltungen können sich die Interessierten anhand eines übersichtlichen Faltplanes, genannt „Leporello“, mit einem Blick informieren. Er wurde in einer Auflage von 1500 Exemplaren gedruckt, liegt in Ämtern, Geschäften und Banken aus, und 800 Faltpläne werden per Post versandt.

Erfolgreiche Testphase

Bereits in den vergangenen beiden Quartalen hatte die Stadt jeweils einen Leporello herausgegeben. „Die Testphase ist erfolgreich verlaufen, daher werden wir künftig unsere Kulturveranstaltungen immer mit einem Leporello bewerben“, erklärten Kulturamtsleiter Frank Wölfl und Bürgermeister Michael Thater beim Pressegespräch. Der Vorteil dieser handlichen Faltpläne besteht darin, dass sie übersichtlich sind und zu Synergieeffekten führen: Wer eine Veranstaltung besucht, bekommt durch den Leporello automatisch auch Hinweise auf andere Kulturereignisse. „Wir wollen verhindern, dass jemand eine Veranstaltung nur deshalb nicht besucht, weil er davon nicht erfahren hat“, so Wölfl.

Termine und Höhepunkte

Auf der Vorderseite sind die Termine abgedruckt, auf der Rückseite werden die Höhepunkte ausführlicher in Text und Bild beschrieben. Neu ist, dass nicht mehr nur die städtischen Kulturveranstaltungen aufgenommen werden, sondern auch die Angebote der Vereine, sofern sie mit Kultur im weiteren Sinne zu tun haben – dies erfordert allerdings deren Mitarbeit: „Wir werden den Organisatoren nicht hinterherlaufen“, meinte Frank Wölfl. Er bittet alle Veranstalter, ihre Termine rechtzeitig, möglichst mit Ankündigungstext und Fotos, dem Kulturamt zu melden. Sämtliche Termine werden auf der Internetseite der Stadt und im Wehratalkurier veröffentlicht, und die Kulturtermine können in den Leporello übernommen werden. Dort werden die Veranstaltungen der Volkshochschule in Orange, die Vernissagen in Grün, die Konzerte in Blau und Theater sowie Mediatheksveranstaltungen in Rot abgedruckt. Alle nicht-städtischen Angebote erscheinen in schwarzer Schrift.

Musikereignis der besonderen Art

Im kommenden Quartal erwartet die Besucher mit dem fünften Schlosskonzert ein Musikereignis der besonderen Art in ungewöhnlicher Besetzung, wenn das Klaviertrio Würzburg und das Klavierduo Walachowski gemeinsam auftreten. Im Juli gibt es gleich neun Freiluftkonzerte beim „BurgMusikFestival“ auf dem Schlössle. Im Juni gibt es den Lothar-Späth-Förderpreis mit Preisträgerausstellung, außerdem stehen eine Vernissage der Malschule Romanzin und eine Ausstellung im Stadtmuseum auf dem Programm. Die Mediathek lädt zu zwei Autorenlesungen, die Volkshochschule zu drei Reiseberichten von fernen Ländern ein.

Der Faltplan Wer mit seiner Kulturveranstaltung in den Leporello aufgenommen werden möchte, kann den Termin samt Text und Foto an das Kulturamt zu senden. Kontakt per E-Mail (frank.woelfl@wehr.de), Telefon 07762/80 86 00.

Theaterfreunde dürfen sich auf den „König Ödipus“ freuen, denn Aaron Löchle wird 14 Rollen spielen, sich am Flügel begleiten und die antike Tragödie umwerfend komisch präsentieren. Im Juni ist das Theater Thikwa aus Berlin mit „Protokoll Pankow“ in der Stadthalle zu Gast. Die Feuerwehr veranstaltet im Mai einen Tag der offenen Tür, den die Stadtmusik umrahmen wird. Namensgeber für das Faltblatt ist eine Figur aus Mozarts Oper „Don Giovanni“. Dessen Diener Leporello hielt die unzähligen Liebesaffären seines Herrn in einer gefalteten Liste fest, und in seiner berühmten Registerarie präsentiert er mit Schadenfreude und einem Anflug von Sadismus diese Liste der eifersüchtigen Donna Elvira, die von Don Giovanni verlassen wurde.