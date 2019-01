von Hrvoje Miloslavic

Bezirksligafußball hat die Spielvereinigung Wehr (SpVgg) ihren Zuschauern zwar nicht zu bieten. In sportlicher Hinsicht herrscht bei Vorsitzendem Pit Donato dennoch Zufriedenheit. So drückt der Fußballschuh die Kicker aus dem Juch an ganz anderen Stellen: Akut sanierungsbedürftigkeit ist nicht nur die Vereinslage im Juch. Auch das nachbarschaftliche Verhältnis zum Bezirksligisten FC Wehr könnte angesichts des Interessenkonfliktes rund um die gemeinsame Nutzung des Kunstrasenplatzes eine umfassende Rundumerneuerung vertragen.

Positives Resümee in sportlicher Hinsicht

Sportlich bäckt die SpVgg mit seinem beiden Aktivmannschaften in den Kreisligen B und C zwar kleine Brötchen. SpVgg-Vorsitzender Pit Donato und Stellvertreter Roberto Munno ziehen im Gespräch mit der Presse zur Saisonwinterpause 2018/19 aber ein positives Resümee. Fantastisch sei die erste Mannschaft unter Spielertrainer Francesco Campagna als Aufsteiger in die Saison gestartet. Dass es dann nach der Hinrunde nur ein fünfter Tabellenplatz wurde, bringt Donato mit der Niederlage beim SV Eichseln in Verbindung. Die deutliche 1:5-Klatsche hätte bei der erfolgsverwöhnten Mannschaft zu einem Bruch geführt, erklärt Donato. Eine gewisse Rolle könnte auch die Verletzung von Spielertrainer Francesco Campagna gespielt haben, vermutet Donato.

Erste Mannschaft mit Potential

Das "tolle Potential", das Donato seiner Ersten bescheinigt, scheint den Vorsitzenden zu höheren Zielen zu inspirieren. Den Aufstieg in die Kreisliga A nennt Donato als mittelfristiges Ziel. Natürlich werde sich der Verein dann nach Verstärkung umschauen müssen. Derzeit belässt es die Vereinsführung dabei, Trainer Campagna längerfristig zu binden, um für Kontinuität und Stabilität zu sorgen. Fest eingeplant für die Zukunft ist auch Munno als Coach der zweiten Mannschaft, die in der Kreisklasse C auf Platz sechs im Mittelfeld der Tabelle überwintert. Als einzige personelle Veränderung zur Rückrunde ist die Rückkehr von Torwart Manuel Runge festzuhalten, der sein kurzzeitiges Gastspiel bei der Sportvereinigung Brennet-Öflingen beendet hat.

Vereinsheim und Fußballplatz sanierungsbedürftig

Als nicht gerade günstig für die Pläne der SpVgg dürften sich die infrastrukturellen Bedingungen erweisen. Vereinsheim und Fußballplatz im Juch seien dringend sanierungsbedürftig, beklagen Donato und Munno. Kostenrechnungen seines Amtsvorgängers Massimo Stefanelli hätten einen finanziellen Bedarf von 150 000 Euro ergeben. Als entsprechend existenziell und unverhandelbar begreift die SpVgg-Vereinsführung die Nutzung des Wehrer Kunstrasenplatzes. Gerade in dieser Frage droht aber nun der Haussegen in der Wehrer Fußballlandschaft in Schieflage zu geraten. Er sei nicht daran interessiert, Öl ins Feuer zu gießen, versichert Donato. Die Sachlage stellt sich für den SpVgg-Vorsitzenden eindeutig dar. Es existiere ein Vertrag mit der Stadt und dem FC Wehr, der die Nutzung des Platzes eindeutig regele. Weitere Ansprüche und Forderungen, würden der SpVgg "die Möglichkeit zur Entwicklung gerade im Jugendbereich nehmen", stellt Donato klar. Den vom FC Wehr beklagten Platzmangel kann Munno nicht recht nachvollziehen. Angesichts der faktischen Exklusivnutzung von städtischem Eigentum in der Frankenmatt in umfangreichem Ausmaß könne sich der FC Wehr kaum beklagen, befindet Munno.

SpVgg will auf eigenen Beinen stehen

Daran, dass der Bau eines weiteren Kunstrasenplatzes das Problem langfristig entschärfen könnte, hat Donato seine Zweifel. Kapazitäten würden zwar kurzfristig erweitert, räumt er ein. Er sei jedoch nicht bereit, Mittel seines Vereines für Kooperationsprojekte auszugeben, um sich angesichts des Anspruchsdenkens anderer Vereine in einigen Jahren in der gleichen Situation wiederzufinden, stellt Donato klar. "Wir wären gerne mehr im Juch", fährt Donato fort. "Die SpVgg will auf eigenen Beinen stehen". Der Zustand der Vereinsanlage mache dies jedoch unmöglich. Sein Wunsch sei "ein eigener, bespielbarer Platz, eine eigene Heimspielstätte für die SpVgg", so Donato.