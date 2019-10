Die Schließung der Textilveredelung Dreiländereck (DLE) im kommenden Jahr könnte sich für die Wehrer Bürger in höheren Abwassergebühren bemerkbar machen. Wie die kaufmännische Geschäftsführerin des Eigenbetriebs Abwasser Andrea Frommherz bei der Begehung der Kläranlage Brennet durch die Wehrer Gemeinderäte sagte, sei derzeit ein Fachbüro damit beschäftigt, die Kalkulation der Abwassergebühren für die kommenden drei Jahre vorzunehmen.

Mit der DLE verliert die Wehrer Kläranlage ihren größten gewerblichen Abwasser-Einleiter – und damit einen der großen Gebührenzahler. Da auf der anderen Seite die Fixkosten der Kläranlage stabil bleiben, sei eine Gebührenanpassung nicht ausgeschlossen., erklärte Bürgermeister Michael Thater. Er wies allerdings darauf hin, dass die Gebühren für das Schmutzwasser mit der Umwandlung des Zweckverbands in einen städtischen Eigenbetrieb vor drei Jahren um fast 20 Prozent gesenkt werden konnten. Dies war möglich, weil mit dem Ausscheiden der Wehratalindustrie aus der Trägerschaft der Kläranlage auch deren Betriebe gebührenpflichtig wurden und dies zu einer Entlastung der Bürger führte. Nun geht allerdings ein wichtiger Gebührenzahler verloren. Wie Andreas Frommherz ausführte, wird die nun festzulegende Abwassergebühr bis einschließlich 2022 gelten, dann werde wieder eine Neukalkulation vorgenommen. Das Ziel sei eine kostendeckende Gebühr, einen Gewinn dürfe der Eigenbetrieb ohnehin nicht ausweisen.

Beim Bau der Kläranlage Anfang der 80er-Jahre wurde sie mit Blick auf den starken Industrieanteil der Abwässer für über 50000 Einwohner ausgelegt. Bis heute ist sie die größte im Landkreis Waldshut, allerdings hat sie zwischenzeitlich einen Wandel zu einer rein kommunalen Kläranlage hinter sich. Von den neun Reinigungsstraßen werden künftig wohl nur noch fünf bis sechs gebraucht, erklärte der technische Geschäftsführer Frank Lückfeldt den Gemeinderäten. Auch die beiden Endstufen der Anlage seien bereits überflüssig. Allerdings biete sich hier die Möglichkeit, neue Reinigungsstufen einzurichten, um künftigen Anforderungen zu genügen. Als Beispiel nannte Lückfeldt Filteranlagen mit denen Schmutzbelastungen durch Mikroplastik oder Pharmazeutika gesenkt werden könnten. Derzeit arbeite die Kläranlage mit einer hohen Reinigungsleistung am Optimum, so Lückfeldt.

Die aktuellste Investition der Kläranlage soll Anfang 2020 in Betrieb gehen: Die Klärschlammfaulungsanlage, deren Bau 2,6 Millionen Euro kostet. In einem Faulturm wird aus dem Klärschlamm Methan gewonnen, aus dem sich in einem Blockheizkraftwerk Strom gewinnen lässt. Den hohen Investitionskosten stehen somit erwartete Einsparungen gegenüber, so dass sich die Anlage schnell amortisieren könnte. Zum einen wird die Klärschlammmenge von 1000 Tonnen auf etwas 650 Tonnen pro Jahr gesenkt. Für die Entsorgung muss der Eigenbetrieb derzeit 115 Euro pro Tonne bezahlen. Etwa die Hälfte des benötigten Stroms will die Kläranlage künftig selbst herstellen. Pro Jahr sind dies rund 350.000 Kilowattstunden.

Denkbar sei sogar, zusätzliche Schmutzstoffe von Fremden anzunehmen – beispielsweise Fette aus der Gastronomie – und in der Faulungsanlage zu verarbeiten, um zusätzliche Energie zu gewinnen. Frank Lückfeldt sieht dies allerdings kritisch:„Wir sind in erster Linie eine Abwasserreinigungsanlage und kein Kraftwerk.“

Der Eigenbetrieb Abwasser

entstand vor drei Jahren aus dem Zweckverband Kläranlage, der sich aus Vertretern der Stadt Wehr und der Wehratalindustrie zusammensetzte. Mit dem Niedergang der Textilindustrie wurde der Zweckverband abgewickelt. Der Eigenbetrieb ist nicht nur für die Wehrer Kläranlage verantwortlich, sondern auch für das rund 87 Kilometer lange Kanalnetz, sowie neun Regenüberlaufbecken. Geleitet wird der Eigenbetrieb von zwei Geschäftsführern: Andrea Frommherz (kaufmännische Leitung) und Frank Lückfeldt (technische Leitung).