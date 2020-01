Der Windpark Hasel hat im abgelaufenen Jahr 2019 insgesamt 21,3 Gigawattstunden (GWh) Strom erzeugt und damit deutlich mehr als im Vorjahr. Gegenüber 2018 liegt das Plus 2,9 GWh (16 Prozent). Allerdings gab es 2018 ängere Standzeiten. Zur Erinnerung: Zwei der drei Windräder durften sich zwischen Anfang März und Ende Juli tagsüber nicht drehen. Der Grund war eine Auflage in der Betriebsgenehmigung, die vorsah, dass während der Mähzeiten der angrenzenden Wiesen die Windräder still stehen müssen. Denn nach der Mahd befinden sich die Rotmilane auf Futtersuche.

Dass beim Windpark Hasel erstmals die angestrebte 20-Gigawattstunden-Marke übersprungen wurde, lag vor allem an den Herbst- und Wintermonaten: Windstärkster Monat war erneut der Dezember mit über 3,5 GWh vor dem März mit 3,4 GWh. Die Sommermonate hingegen brachten eher eine lange Flaute: Zwischen April und August wurden nur gut ein Viertel der Jahresproduktion erzeugt. Zur Einordnung: Mit der produzierten Strommenge könnte der Jahresbedarf der Bevölkerung einer Stadt der Größe von Bad Säckingen (ca 17.000 Einwohner) abgedeckt werden.