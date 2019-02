von Sarah Göhring

Mit abgespecktem Programm haben die Öflinger Wiiber am dritten Faise wieder mal das Rathaus in Beschlag genommen. So musste sich Bürgermeister Michael Thater keinen kniffligen Herausforderungen der Wiiber stellen und ist nochmal davon gekommen. Ihre Zurückhaltung erklären die freudigen Frauen mit der chronischen Ereignisarmut Öflingens im vergangenen Jahr.

Edles Aussehen gehört für die Wiiber genauso dazu, wie ein Likör und ein frecher Spruch. | Bild: Sara Göhring

„Zwischen Öflingen und Wehr wird eine Mauer gebaut.“ Das wird zumindest beim Rathaussturm der Wiiber in Öflingen behauptet. Geklaut habe „unser Bürgi“ die Idee ganz dreist von Donald Trump, mit dem die Wilde Flotte Wiiber eines gemeinsam hat: „Fake News verbreite mir, dass es knallt, sogar bi uns im Südschwarzwald“. Unter strahlendem Sonnenschein nahmen die bestens gelaunten Butzwiiber zuerst das obligatorische „Butzwasser“, bevor es dann zum Höhepunkt kommt: Mit Getöse und Gebrüll rauschen sie pünktlich um 15.11 Uhr ins Rathaus, wo der heißbegehrte Bürgermeister Michael Thater jede Einzelne hoch erfreut mit offenen Armen begrüßen darf. „Des isch ne IIladung vom Chef, wo er weng vo de Fraue umgarnt wird“, scherzt Monika Berger, die den Empfang seit rund 20 Jahren mitorganisiert.

Lauthals singen

Live-Musik gibt es dieses Jahr keine, was die Wiiber nur noch mehr anheizt, ihrem Bürgi lauthals Liedchen zu singen. Was sie dafür laut eigener Aussage ebenfalls nicht brauchen, sei ein Steinway-Flügel, dessen umstrittener Kauf durch die Stadt Wehr im vergangenen Jahr ein heißes Thema war. Flügel verleihe den Butzwiibern nämlich schon der Sekt, deswegen „butze mir umher, un lön de vielbesagti Flügel einfach doch in Wehr“. Auch in Sachen A 98 stichelten die Wiiber gegen ihren Bürgi, der sich bei dem Thema aber dezent geschlagen gibt und die Wiiberrädschede natürlich „klasse wie immer“ findet.

Bei bestem Wetter sorgten die Wiiber für Ordnung im Öflinger Rathaus. | Bild: Sara Göhring

Dass die Sparkassenfiliale in Öflingen geschlossen wurde, ist übrigens nur kurz erwähnt worden. Sparen ist offenbar sowieso nicht die größte Stärke der Wiiber. Das lässt sich vor allem an den glitzernden, üppigen Kostümen, die mit liebevollen Details verziert sind, erkennen. Mit der Zeit gehen die Frauen Öflingens selbstverständlich auch. So waren die Perücken der Wilde Flotte Wiiber in der Oscar-Trendfarbe rosarot gefärbt und gaben den edlen Häuptern damit einen modernen Touch. Den werden sie über die Fasnacht auch dringend brauchen, wenn sie das Rathaus regieren wollen und damit heißt es noch bis zum Dienstag: Die Narren sind los!