Wehr (jub) Eine Wehrer Institution befindet sich seit Mitte April in neuen Händen: Familie Laquatra führt das beliebte Restaurant „Zum Wehratal“ seit dem 12. April. Zusammen mit ihrem Mann Maurizio und den beiden Söhnen hat sich die Familie hier einen Herzenswunsch erfüllt: Weg vom Saisongeschäft hin zu einem langfristigen Zuhause.

Das Lokal am Rande von Wehr war ihnen sofort sympathisch, erinnert sich die neue Chefin. „ Wir haben bereits einige gute Rückmeldungen von den Stammgästen bekommen. Und wir freuen uns natürlich, dass wir mit dem Angestellten unserer Vorgänger so erfahrene Fachkräfte zur Unterstützung haben“, so Ursula Laquatra. So wie Kellner Guiseppe Lupo, der guten Seele des Restaurants, oder auch den erfahrenen Pizzabäcker Daniele Motisi. Geblieben ist auch der Lieferdienst, selbstverständlich mit Fahrern. „Wir haben viele Gerichte unserer Vorgänger übernommen und beliebte Klassiker wie Wurstsalat und Rahmschnitzel auf der Karte behalten“, erklärt Laquatra weiter. Änderungen gab es nur im Detail: der Gastraum wurde etwas verschönert, die Karte ein bischen umgestellt, manche Rezeptur angepasst.

„Unsere Pizza gibt es jetzt nur noch mit Mozzarella, was von den Gästen aber gut angenommen wird“, freut sich Ursula Laquatra. Denn mit Maurizio Laquatra steht ein passionierter Koch mit viel Erfahrung am Herd – gebürtig aus Palermo arbeitete der Süditaliener bereits in Restaurants in Turin und Rom. Frische Zutaten, am besten aus der Region, sind da selbstverständlich genauso wie jeden Tag frischer Pizzateig angesetzt wird. „Wir legen großen Wert auf Qualität und italienische Rezepte“, erklärt Maurizio Laquatra. Darum findet sich auch in der Carbonara keine Sahne und im Risotto keine Butter – typisch italienisch eben.

Neue Kreationen laden zum (Wieder-)kennenlernen ein: Pizza mit Mozzarella, Gorgonzola und Birne oder auch mit frischem Spargel sollen sowohl Stammgäste als auch neue Besucher begeistern. Mit einer Wochenkarte gibt es Abwechslung auch regelmäßige Gäste. „Wir haben lieber weniger im Angebot, dafür aber immer frisch“, erklärt Maurizio Laquatra sein Konzept. Dazu gehören natürlich Dessertklassiker wie Tiramisu und Panna Cotta. Aus dem Süden hat der Koch Spezialitäten wie die Cannoli, sizilianische Cremeröllchen, mitgebracht.

Großen Wert leben die Wirtsleute auch auf die Weinkarte: „Wir importieren direkt aus Italien und haben einige Besonderheiten auf der Karte“, freut sich Ursula Laquatra. „Für jeden Geschmack und Geldbeutel ist etwas dabei“. Ein Geheimtyp ist (noch) der besondere Grappa „Le Diciotto Lune“, verrät die Wirtin.