von Gerd Leutenecker

Die beiden Klassen der achten Jahrgangsstufe an der Wehrer Gemeinschaftsschule sind jeweils in den Genuss eines Projekttages gekommen. Ein Angebot der Landeszentrale für politische Bildung (LpB) ist bereits zum zweiten Mal von Seiten der Wehrer Schulsozialarbeit aufgegriffen worden.

Als Planspiel „Soundcheck„ konzipiert, standen Liedtexte der bei Jugendlichen wegweisenden Musikrichtung Hip-Hop im Mittelpunkt. Sensibilisieren, Empathie bilden und Zivilcourage stärken – eine reichlich pädagogisch erprobte Schulung ist den Wehrer Schülern geboten worden.

Ein planmäßig anderes Bildungsformat ist als Baustein in den routinierten Schulalltag eingebaut worden. Jeanne Bosansky von der Schulsozialarbeit hatte bereits im vergangenen Schuljahr gute Erfahrungen mit dem Angebot der LpB gemacht. „So früh wie nötig mit einem kritischem Blick auf neue Begrifflichkeiten die Jugendlichen konfrontieren“, das Alter stimme und die Erfahrungen seien bereits da, so Bosansky.

Hip-Hop unter Schülern am beliebtesten

Was sich gleich am Anfang des Planspiels im Klassenverband bewahrheitete. Gefragt nach den derzeitigen Lieblingsstilen in der Musik bei den Schülern kam prompt: „Hip-Hop, was sonst, da sind treibende Beats dabei.“

Zwei Dozenten der LpB, allesamt ausgebildete Pädagogen und als Bildungs-Coaches mit der zeitgemäßen Didaktik bestens vertraut, arbeiteten mit den Schülern. Paula Dietenberger und Roman Profatiber sind im ganzen Land an allen Schultypen unterwegs. Montag und Dienstag war für die Realschule, Abteilung Gemeinschaftsschule Wehr, frühzeitig reserviert. Sechs bis sieben Monate Vorlaufzeit gehört im Schulplan dazu.

Die Lerngruppenleiter – antiquiert weiterhin als Klassenlehrer tituliert – hatten ein Interesse daran, vorab die Schüler mit den nötigen germanistischen, historischen und gesellschaftlichen Begrifflichkeiten auszustatten. Ein Reimschema erkennen, das wird im Deutschunterricht eingefordert, Alltagskultur und Soziales wird in Geschichte und Gemeinschaftskunde beigebracht.

Alle sprachlich verwendeten Abwertungen sind schnell bei den Schülern zu Tage gekommen. Der Sprachjargon ist jugendlich und üblich. Welche Botschaften damit vermittelt werden, darauf zielte die Sensibilisierung ab.

Das geflissentliche „Aha-Erlebnis“ war schnell erreicht. „Die Bedeutung hab ich noch gar nicht gesehen“, zeigte sich ein Schüler selbstkritisch. Mit dem Projekt sind gesellschaftliche Regeln ganz unterschwellig eingefordert worden. Aber, Regelbrüche gehören bei Jugendlichen ein Stück weit dazu. Den Blick auf Grenzen schärfen, „das führt zu Klärungen“, betonte Dietenberger.

Dazu sind Liedtexte und Symbole geprüft worden. Ob offen sexistisch, mit latenten Vorurteilen spielend oder einem klaren rechtsextremistischem Gedankengut anhängend – diskriminierende Ideologien haben die Jugendkultur in der Musik erreicht. Auch bei den Wehrer Schülern sind in ihrer jeweiligen Playlist auf dem Handy Stücke geladen, die jetzt anders gehört werden. Die Zivilcourage werde nun gefordert. „Das Konzept stimmt, die Empathie wächst, jetzt kann besser diskutiert werden“, ist sich Bosansky sicher.