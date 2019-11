Mit einer ganzen Reihe neuer Ideen will das Team des Öflinger Jugendhauses und das Wehrer Jugendforum das Angebot der kommunalen Jugendarbeit ausbauen. „Es reicht nicht, die Tür im Jugendhaus aufzuschließen“, so Stadtjugendpfleger Manuel van Kreij bei der Besichtigung des Jugendhauses durch die Wehrer Gemeinderäte. „Wir müssen gezielt Angebote machen, die von den Jugendlichen auch angenommen werden.“ Denn: So unterschiedlich die Jugendlichen sind, so verschieden und vielfältig sind die Wünsche und Ansprüche der jungen Wehrer. „Jede Generation hat eigene Ideen und Projekte, die sie umsetzen können“, erklärte Bürgermeister Michael Thater. Zum echten Dauerbrenner hat sich der Grillplatz im Juch entwickelt, ein wichtiger Treffpunkt, der nicht nur von Jugendlichen genutzt wird, sondern mittlerweile auch von Familien und Vereinen.

Der Grillplatz im Juch war eine Initiative der Jugendlichen, die den Wunsch nach einem gut erreichbaren Treffpunkt außerhalb der Stadt verfolgten. 2011 wurd der Platz mit hoher Eigenleistung errichtet und zwischenzeitlich erneuert. „Es darf am Morgen auch mal schlimm aussehen. Aber am Nachmittag muss wieder aufgeräumt sein. So ist die Vereinbarung“, erklärt Manuel van Kreij, der diese Bedingung in den meisten Fällen erfüllt sieht.

Künftig will das Jugendhaus-Team auch an anderen Orten aktiv werden. Mit einem gesponsorten Anhänger wird das Jugendhaus mobil: Mit einem „XXL-Menschen-Kicker“ und einer Reihe Sportspielen wollen van Kreij und seine Kollegen beispielweise auf Schulhöfen oder auch im Ludingarten aufschlagen und damit auf das Angebot des Jugendhauses aufmerksam machen.

Bürgermeister Michael Thater versuchte sich im Jugendhaus am Billardtisch – allerdings mit überschaubaren Erfolg. | Bild: Obermeyer, Justus

„Die Jugend gehört auch zum Stadtbild“, verteidigt Manuel van Kreij die anderen von Jugendlichen gerne genutzten Treffpunkte im Ortszentrum. Natürlich müssten die Jugendlichen auch lernen, Rücksicht auf die Anwohner zu nehmen. Aber an den Ortsrand sollten sie nicht verbannt werden.

Der Skaterplatz Der Skaterplatz unter der Kirchsteigbrücke geht auf die Initiative von drei Jugendlichen ab 2011 zurück, die ein Konzept erstellten und Unterschriften sammelten. Die Finanzierung erfolgte durch die Stadt und Sponsoren.

Das Jugendforum, eine selbstorganisierte und verwaltete Initiative unter dem Dach des Jugendhauses, hat schon mehrfach mit eigenen Projekten auf sich aufmerksam gemacht. So entstand vor einigen Jahren auf seine Initiative der Streetsoccer-Platz. Nun reift gerade der Wunsch, gleich nebenan ein Beachvolleyballfeld zu bauen.

Streetsoccer Gleich neben dem Jugendhaus befindet sich der Streetsoccer-Platz, der auf Initiative des Wehrer Jugendforums zurückgeht. Sie akquirierten Sponsoren und ermöglichten so den Bau der Anlage, die bis heute täglich genutzt wird.

Und noch ein weiteren Wunsch wurde aus dem Jugendhaus an die Gemeinderäte herangetragen: Weil ein Computer, mit dem die Jugendlichen im Tonstudio arbeiten, mittlerweile zehn Jahre alt ist an seine Leistungsgrenzen stößt, wollen die Jugendlichen einen neuen Rechner, um Audio und Video-Dateien mit hoher Qualität zu verarbeiteten. Bürgermeister Michael Thater hat die Neuanschaffung bereits in den Haushaltsansatz 2020 eingeschrieben, ob dies auch nach den Haushaltsberatungen noch so sein wird, hätten letztlich die Gemeinderäte zu entscheiden, so Thater.

Das Öflinger Jugendhaus Das Öflinger Jugendhaus bietet ein breites Angebot für Jugendliche von 8 bis 27 Jahren. Der „offene Bereich“ steht den Jugendlichen mittwochs bis freitags von 15 bis 20 Uhr zur Verfügung. In dieser Zeit können die Kinder und Jugendlichen ihre Freizeit selbständig oder mit Mitarbeitern des Jugendhauses gestalten. Zur Verfügung stehen Discoraum, Tischkicker, Thekenbereich, PC-Raum, Fernseh- und Spielzimmer, Fitnessraum, Tonstudio, Proberaum. Außerhalb der Öffnungszeiten wird das Jugendhaus auch von festen Gruppen genutzt.

Seit September verstärkt die 22-jährige Linda Alduino aus Schopfheim das Team des Jugendhauses, das seit dem Abschied der langjährigen Stadtjugendpflegerin Beata Rolirad im Dezember 2018 männlich geprägt war. Neben Rolirads Nachfolger Manuel van Kreij kümmern sich auch Streetworker Jochen Steinmann und seit März Danny Waßmer um die Belange der Wehrer Jugend. Waßmer ist kein Unbekannter bei den Jugendlichen: Vor einigen Jahren gehörte er zu den Initiatoren des Grlillplatzes im Juch, nun absolviert er im Jugendhaus ein Freiwilliges Soziales Jahr. Linda Alduino hat im September ihr BA-Studium der Erziehungswissenschaften beendet und ist nun mit einer 60-Prozent-Stelle im Jugendhaus vor allem für die Mädchen ein wichtiger Ansprechpartner. Die übrigen 40 Prozent arbeitet sie im Kindergarten In der Au – künftig im Bündtenfeld.

Mobile Jugendarbeit Streetworker Jochen Steinmann ist mehrmals die Woche auf den Straßen unterwegs. Er ist Ansprechpartner, bietet Orientierungs- und Lebenshilfe und unterstützt Kinder und Jugendliche in Problemsituationen. Regelmäßige Angebote, wie Kletter- oder Soccer-Gruppen runden das Jugendangebot ab.