Die Frage „Realschule oder Gemeinschaftsschule?“ stellte sich im Juli 1964 noch nicht, als Wehr die Zelgschule bekam. Beide Schulformen gab es damals noch nicht, sondern nur die Grund- und Hauptschule im Tal. Die Stadt reagierte mit dem Schulhausneubau auf das starke Wachstum, das die Wirtschaftswunder-Zeit der 50er-Jahre mit sich brachte.

Die Baustelle der Wehrer Zelgschule im Jahr 1962 in Richtung Süd-Ost fotografiert. Blick auf den Drosselweg, im Hintergrund der Kamin der Textilfabrik Wehra AG. | Bild: Stadtarchiv Wehr

Fast an allen Rändern des Stadtgebiets waren Baugebiete entstanden; eines der größten war die Zelg, die Platz für unzählige Einfamilienhäuser, aber auch für Mehrfamilienhäuser der Baugenossenschaft Neue Heimat bot. „Kurze Beine, kurze Wege“ – was heute ein Appell für den Erhalt von Dorfschulen ist, galt schon damals: Alle neuen Ortsteile sollten einmal eigene Schulen bekommen, erinnerte der damalige Bürgermeister Eugen Schmidle bei der Eröffnungsfeier an die Zielvorgabe des Gemeinderats. Sogar für das Viertel „Lind“ am Osthang der Stadt prophezeite Schmidle in seiner Rede ein eigenes Schulhaus. Realisiert wurde diese Vision nie, doch zeigt allein die Ankündigung, wie stark der Wille zum Wachstum in der jungen Stadt war: Zwischen 1953 und 1963 war die Zahl der Wehrer Schüler von 534 auf 817 gestiegen, was zu einer erheblichen Raumnot an der Volksschule führte. 1959 begann die Planung der neuen Schule, ein Jahr später wurde der Standort im Norden Wehrs festgelegt.

Einweihung der Wehrer Zelgschule am 1. Juli 1964. Fotografiert in Richtung Süden mit Blick auf den Schulhof, auf dem noch Autos geparkt werden durften. | Bild: Stadtarchiv Wehr

Die Stadt ließ sich das Schulhaus einiges kosten: Sage und schreibe 2,4 Millionen Mark – eine für damalige Verhältnisse unvorstellbare Summe. Eine halbe Million Mark zusätzlich kostete der Bau der Talturnhalle, der gleichzeitig realisiert wurde. Nur ein geringer Teil davon wurde vom Land gefördert, fast 90 Prozent der Baukosten musste die junge Stadt selbst tragen. Um wenigstens einen Teil davon zu finanzieren, wurde ein „außerordentlicher Holzeinschlag“ im Stadtwald veranlasst, der Geld in die Kasse spülte.

Seit Mitte der 70er-Jahre steht an der Ostseite der Zelgschule das Realschul-Gebäude. Gemeinsam bilden sie den Schulcampus Zelg. Bild: Justus Obermeyer | Bild: Obermeyer, Justus

Was heute unvorstellbar ist, lag damals im Trend: Große Schulklassen: Stolz wurde in den Reden zur Schuleinweihung gelobt, dass die Klassenzimmer der neuen Schule nun nicht mehr 25, sondern sogar 43 Schüler fassen können.

Insgesamt bot die Schule Platz für 360 Schüler in elf Klassenzimmern. Das Lehrerkollegium bestand im ersten Schuljahr aus acht Lehrern und ihrem Rektor Adalbert Klauser. Die Namen der damaligen Lehrer klingen heute noch manchem Wehrer im Ohr: Therese Menninger, Brigitte Dembitzki, Arntrud Ruch, Uta Kemper, Edgar Dercho, Meinrad Hladic, Elmar Geister und Hans Oldenburg.

Hans Oldenburg. | Bild: Obermeyer, Justus

Eine besondere Anekdote rankt sich übrigens um die Namensgebung der Zelgschule. Im Antwortschreiben auf den Antrag der Stadt schrieb das Oberschulamt: „Bitte geben Sie dem Oberschulamt noch nähere Angaben über Herrn Zelg, insbesondere ob er gebürtiger Wehrer gewesen ist und noch lebt, oder ober er bereits gestorben ist und wann.“

Mit der Einweihung der neuen Zelgschule kam dann auch die altehrwürdige „Talschule“ im Ortszentrum zu ihrem Namen. Davor war sie schlicht als „Volksschule“ bekannt. 1957 entstand in ihrer direkten Nachbarschaft die Gewerbeschule, die den jungen Wehrern nach ihrem Schulabschluss den Einstieg in die Handwerksberufe ebnen sollten. Schulträger war der damalige Landkreis Säckingen, der in Wehr die erste von drei Gewerbeschulen errichtete. Dass dies eine Musterschule wurde, lag somit nicht nur im Interesse der Stadt.

Die Wehrer Zelgschule im Jahr 1972. Fotografiert in Richtung Westen. | Bild: Stadtarchiv Wehr

Der nächste Schulneubau in Wehr wurde 1976 realisiert: Gleich neben der Zelgschule bekam die Realschule ihr eigenes Gebäude. Seit 1970 hatte sie die freien Klassenräume im Tal genutzt. Davor gab es nur einen Realschulzug an der Talschule.

"Das war etwas ganz Besonderes" Hans Oldenburg (79) war an der Wehrer Zelgschule ein Lehrer der ersten Stunde. Von 1964 bis 2003 unterrichtete er an der Grund- und Hauptschule. Herr Oldenburg, wie kamen Sie damals an die Wehrer Zelgschule? Ich kam ja als junger Spund nach Wehr, zuvor hatte ich ersten kurze Lehrerstationen in Weilheim, Luttingen und Nöggenschwiel absolviert. Als junger Pädagoge von auswärts an eine ganz neue Schule dieser Größe zu kommen – das Glück haben nicht viele. Vorher war ich nur an Zwergschulen, an denen mehre Jahrgänge in einer Klasse unterrichtet wurden. In Wehr gab es plötzlich sogar Parallelklassen – das war etwas ganz anderes! Für mich eine ganz neue Erfahrung. Wie war die Atmosphäre im neuen Kollegium? Einige Kollegen kannten sich schon, weil sie gemeinsam von der Volksschule (der heutigen Talschule) kamen. Mit Adalbert Klauser hatten wir einen ganz hervorragenden Reaktor. Seine sehr menschliche und kollegiale Einstellung hat das Schulklima geprägt. Er wurde von Schülern und Kollegen hoch geschätzt. Wie war es für die Lehrer an einer komplett neuen Schule? Schon in Weilheim und Luttingen unterrichtete ich in neuen Schulgebäuden, aber eine so große Schule zu kommen, war schon etwas ganz Besonderes. Die ganze Atmosphäre war geprägt von der Architektur des Gebäudes. Was ich heute noch toll finde, ist das helle, gläserne Treppenhaus. Und die Anordnung der Räume: Zwischen zwei Klassenzimmern gab es jeweils ein Vorbereitungszimmer für die Lehrer. Wenn ein Kollege mal ausfiel, konnte man so auch ein Auge auf die Nachbarklasse werfen. Das war schon sehr durchdacht. Die Stadt Wehr hat sich den Bau ja einiges kosten lassen. Wurden alle Wünsche erfüllt? Aus heutiger Sicht würde ich sagen: Es war gut, aber nicht perfekt. Zum Beispiel hat man wohl erst bei Fertigstellung gemerkt, dass es im Gebäude durch das viele Glas sehr heiß werden kann. Aber aus damaliger Sicht war dieser moderne Neubau eine tolle Erfahrung und das Arbeiten sehr angenehm – und zwar für Lehrer und Schüler gleichermaßen. Die Einrichtung war super, es gab gut ausgestattete Fachräume für Chemie und Biologie, auch einen Werkraum für Holz, der in den ersten Jahren nach und nach ergänzt wurde. Für die Stadt war ein solcher Bau natürlich ein riesiger Kraftakt, zumal außer der Schule ja auch gleich zwei neue Turnhallen gebaut wurden: Neben der Zelgschule und bei der Talschule. Das Ergebnis war in der Region sicher einzigartig.

