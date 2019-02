von Denis Schimak

Die Wehrer Fasnacht ohne Narrenbaum wäre wie das Münchener Oktoberfest ohne Bier. Der zugegebenermaßen etwas überhöhte Vergleich hebt aber auf metaphorische Art und Weise die lokale Bedeutung des Narrenbaumes für die fünfte Jahreszeit in Wehr hervor. Dieses weithin sichtbare Symbol der närrischen Herrschaft inmitten des Zentrums der Stadt wird seit nunmehr 50 Jahren von einer Gruppe Männer errichtet, die sich mit in diesem Metier vorbildlich auskennen: den Chlosterhöfner Holzmachern.

Auch vor den Wäldern machten die typischen 70er-Jahre-Frisuren nicht Halt: von links G. Kramer, 4. von links H.-P. Lüttner, M. Loos, R. Keser, K. Brüderle, B. Berger. | Bild: Archiv Günter Kramer

Doch was mittlerweile schon längst als Teil der langjährigen Wehrer Fasnachtstradition verstanden wird, fand erst im Jahr 1965 seinen Ursprung, als die Wehrer Bärenzunft im Stadtteil Klosterhof gegenüber des Gasthauses Wehratal den allerersten Narrenbaum zum Auftakt der Fasnacht in ihrem Stadtteil stellte.

Der erste Vorläufer des Wehrer Narrenbaums wurde 1965 im Ortsteil Klosterhof gegenüber dem Gasthaus zum Wehratal gestellt. Die historischen Bilder sind dem Bildband „Und ewig singen die Wälder“ von Günter Kramer entnommen. | Bild: Günter Kramer

Die Resonanz fiel zwar positiv aus, so dass im Folgejahr erneut ein Tannenbaum geschlagen und als Wahrzeichen der Narretei errichtet wurde, jedoch war es danach mit dem Stellen eines Narrenbaumes schon wieder vorbei. Dass dies eine denkbar schlechte Entscheidung war, darin waren sich die Bären um ihren damaligen Zunftmeister Günter Kramer schnell einig. Er war es auch, der im Spätjahr 1969 im Rahmen einer Zunftratssitzung im damaligen Gasthaus Ochsen in der Kirchstraße im Namen der Bärenzunft den Antrag stellte, jeweils zur Eröffnung der Fasnacht einen Narrenbaum zu stellen. Als offizielles Symbol der Wehrer Fasnacht sollte der Baum ab sofort „im Tal“, also auf dem Talschulplatz, stehen.

Über viele Jahre wurde der Wehrer Narrenbaum auf dem Talschulplatz gestellt. Bilder: Archiv Günter Kramer | Bild: Archiv Günter Kramer

Was darauf folgte, war eine wahre Kampfabstimmung, in der sich Kramer und seine Getreuen gegen die Baumgegner aus Teilen der Narrenzunft durchsetzen konnten. Dieser Abstimmungserfolg markiert gleichzeitig die offizielle Geburtsstunde der Wälder, wie sich die Chlosterhöfner Holzmacher in der Kurzform nennen. Waren zu Beginn noch alle Wälder Mitglieder der Bärenzunft, so hat sich diese Bindung in der Zwischenzeit aufgelöst und eine Zunftmitgliedschaft ist nicht mehr Voraussetzung für eine Mitgliedschaft in den Wäldern. Auch der Ort, an dem die Wälder den Narrenbaum aufstellen, hat über die Jahre mehrfach gewechselt, bis schließlich der heutige Standort auf dem Rathausplatz gefunden wurde.

In den 90er-Jahren fand der Narrenbaum seinen Platz im Georg-Kerner Park gegenüber dem Rathaus. | Bild: Archiv Günter Kramer

Geblieben ist aber ihre emotionale Verbindung zum Stadtteil Klosterhof und dem Ort, an dem alle bisherigen Narrenbäume herangereift sind: dem Flienkener Hölzle.

Wälder der ersten Stunde: v.l. : H. Felber, L. Stratz, K. Schmitz, A. Skrube, B. Mulflur, A. Berger, unbekannt, G. Kramer (kniend). Im Hintergrund ist der rauchende Schornstein der Flienkenerholz Hütte zu sehen. | Bild: Günter Kramer

Dort oben auf dem Dinkelberg hinter der Flienkenerholz Hütte wird seit jeher in den frühen Morgenstunden des Samstages, an dem der Narrenbaum gestellt wird, ein geeignetes Exemplar ausgesucht, welches sodann von Hand gefällt, entastet, geschält und aus dem Wald getragen wird.

Wälder und ihre Frauen nehmen 1994 aus Anlass des 25. Jubiläums am Fasnachtssonntag am Umzug durch die Stadt teil, v.l: T. Felber, I. Erhart, B. Senn, H. Reiniger, D. Keser, G. Lüttner. | Bild: Archiv Günter Kramer

Nach dem Schmücken der Krone stärken sich die Wälder bei Speck und Brot, bevor es im Triumphzug wieder hinab ins Tal geht, um den Baum vor den Augen der Narren zu stellen.

Wenn die rund 20 Wälder dieses Jahr den Baum aufstellen, werden auch wieder drei Gründungsmitglieder an den Stichern tätig sein:

Drei Gründungsmitgleder der Chlosterhöfner Holmacher sind heute noch aktiv: Günter Kramer, Kurz Brüderle und Hans-Jürgen Zeller. | Bild: Archiv Günter Kramer

Günter Kramer,

Kurt Brüderle. | Bild: Archiv Günter Kramer

Kurt Brüderle und Hans-Jürgen „Zellerbappe“ Zeller verrichten seit 50 Jahren diese ehrenvolle Arbeit im Dienste der Wehrer Fasnacht.

Hans-Jürgen Zeller. | Bild: Archiv Günter Kramer

Es ist schon eine herausragende Leistung, dass diese drei Herren, die seit Anfang an dabei sind, noch immer aktiv beim Stellen des Baumes mitwirken.

Gesellige Stunden der Wälder im legendären Café Schmidt. | Bild: Archiv Günter Kramer

Anfang der 80er war der Narrenbaum noch handlich: v.l.: K.J. Senn, H.P. Lüttner, K. Brüderle, B. Bühler, G. Kramer. | Bild: Archiv Günter Kramer

Narrenpräsident "Böppi" Eschbach wird von G. Kramer zum Ehrenwälder ernannt. | Bild: Archiv Günter Kramer

