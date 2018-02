Wehr Westernfest als Publikumsmagnet der Wehrer Sportschützengesellschaft

Die Wehrer Sportschützengesellschaft freut sich über den Erfolg des Westernfestes. In der Hauptversammlung sorgte die Neuauflage aber auch für Diskussionen. Zudem wurden treue Mitglieder geehrt

Wehr (hjb) Hinter der Wehrer Sportschützengesellschaft (SSG) liegt ein an Veranstaltungen sehr reiches Jahr, die alle gut gemeistert wurden. Dass das traditionelle Königsschießen und die Königsfeier 2017 abgesagt werden musste, weil es an Anmeldungen fehlte, das schmälert zwar die positive Gesamtbilanz etwas, dennoch zeigte sich der in seinem Amt bestätigte Oberschützenmeister Santus Grizzaffi mit dem Erreichten zufrieden. Besonders erfreulich sei das Westernfest verlaufen. Dieses brachte dem Verein viel Publikum und einen guten Gewinn. 60 Helfer seien im Einsatz gewesen, dazu eine neue Fritteuse und ein neuer Holzkohlegrill. Eine Investition, die sich gleich bezahlt machte, wie Grizzaffi bei der Hauptversammlung der erfreut konstatierte.

Und weil alles so gut klappte, wurde diese Veranstaltung in diesem Jahr erneut in das Vereinsangebot aufgenommen. Stattfinden soll es im Oktober. Der Termin gefiel nicht allen. Ein anwesendes Mitglied mokierte sich über den späten Zeitpunkt und dass man das Fest immer weiter im Kalender nach hinten schiebe. Das sei den vielen benötigten Helfern geschuldet. Die stünden nun einmal erst im Oktober in ausreichender Zahl zur Verfügung, so der Chef der Sportschützen. Für Kritik sorgte auch das Wort Buße im Zusammenhang mit fehlenden Standaufsichten. Immer wieder treten Eingeteilte nicht an. Und ohne kompetente Aufsicht darf nicht geschossen werden, machte Grizzaffi seinen Schützenkameraden klar. Für das Nichterscheinen 50 Euro Strafe zu verlangen, wie es der Antrag des Vorstandes vorsah, schien einigen zu hoch. Breite Zustimmung fand schließlich der Kompromiss: 40 Euro und statt Buße soll es eine Ausgleichszahlung sein. Was bleiben wird für alle, die weiter die erforderlichen Arbeitsstunden nicht erfüllen, sind die geltenden Eurosätze.

Sehr lobend äußerte sich der Oberschützenmeister zu der Jugendarbeit im Verein. Diese sei bei Dorett und Frank Sonnenberg in den besten Händen. sie bräuchten aber dringend weitere Unterstützung. Sportlich war die SSG mit zwei Mannschaften bei den Kreisrundenwettkämpfen im Einsatz. Es gab einen ersten und zweiten Platz. Bürgermeister Michael Thater sieht in der Sportschützengesellschafft einen Verein, der eng in der städtischen Gesellschaft verzahnt ist und frühere Defizite in der Jugendarbeit voll ausgeräumt hat. Dass der Verein bei den großen Investitionen 2017 leicht in die roten Zahlen kam und bei den Deutschen Meisterschaften nicht ganz oben mitmischen konnte, das sei sicher zu verschmerzen.