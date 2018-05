04.05.2018 19:04 Michael Gottstein Wehr Wer war Mozart? Schüler der Talschule in Wehr erhalten lehrreiche Einblicke in das Leben des berühmten Komponisten

Georg Mais, Dirigent des Südwestdeutschen Kammerorchesters Pforzheim, gibt zusammen mit dem Pianisten Sergey Markin einen Workshop über Mozart an der Talschule. Die Werke des bekannten Komponisten sind übrigens am Sonntag, 6. Mai, in der Stadthalle in Wehr zu hören. Das Konzert wird von Georg Mais dirigiert.