Wehr Weniger Lehrer an der Gemeinschaftsschule Wehr

Aufgrund der Abordnung einiger Lehrer entfällt an der Wehrer Gemeinschaftsschule vereinzelt Unterricht, die Ganztagsbetreuung soll aber durch Arbeitsgemeinschaft und Projekte aufrechterhalten bleiben.

Wehr – Für größere Verunsicherung unter den Eltern sorgte die kürzlich erfolgte Abordnung von eineinhalb Lehrerkräften von der Wehrer Gemeinschaftsschule. Bisher dank der überdurchschnittlichen Ausstattung mit Lehrern angebotene Zusatzstunden mussten darum zurückgefahren werden. Eine Änderung ist frühestens zum nächsten Schuljahr zu erwarten.

„Aktuell müssen wir mit eineinhalb Lehrerstellen weniger aus bisher auskommen“, teilt der kommissarische Schulleiter Nikolas Knust auf Nachfrage mit. Die Abordnung erfolgt, da die Gemeinschaftsschule im Gegensatz zu anderen Schulen „leicht überversorgt“ gewesen sei. „Wir sind immer noch zu 100 Prozent versorgt, auch die Ganztagsbetreuung ist gewährleistet“, versichert Knust. Konnte man bisher etwa in der fünften Klasse noch eine zusätzliche Mathestunde anbieten, mussten solche Zusatzangebote nun allerdings gestrichen werden. Vorteilhaft sei, dass man so die Lerngruppen am Nachmittag besser organisieren könne, erläutert Knust. Da am Nachmittag kein Fachunterricht mehr stattfände, bliebe auch mehr Zeit für Projektarbeiten. Hier erhofften sich die Eltern wie Stefan Reichle auch Unterstützung vom Schulträger Wehr: In der jüngsten Gemeinderatssitzung wies der Vater zweier Schüler der Gemeinschaftsschule auf den Unterrichtsausfall am Nachmittag hin. Hier würde die Möglichkeit der Zusammenarbeit mit der Stadt besehen. Bei der Organsiation und Leitung der Arbeitsgruppen und Projekte am Nachmittag sollte die Stadtverwaltung mehr Initiative zeigen und nicht alles der Schule oder den – zumeist berufstätigen – Eltern überlassen.

Mehr Präsenz des Schulträgers wünscht sich auch Elternbeiratsvorsitzende Celina Geiger: „Wir würden uns freuen, wenn sich Bürgermeister und Gemeinderäte bei schulischen Veranstaltungen selbst ein Bild machen würden“, so Celina Geiger. Bürgermeister Michael Thater bekräftigte vor dem Gemeinderat, dass die Stadt zur Gemeinschaftsschule stehe, spielte den Ball aber an die Elternschaft zurück: „Wir tun als Stadt was wir können, sehen aber auch die Eltern in der Pflicht“, so Thater. Bei einer entsprechenden Einladung zu Schulveranstaltungen würde man natürlich gerne kommen. Als Träger investiere die Stadt bereits jährlich sechsstellige Beträge in die Gemeinschaftsschule. Auf die Anzahl der Lehrerstellen habe man aber keinen Einfluss. Die Abordnung der Lehrkräfte sei notwendig geworden, weil andere Schulen in der Region deutlich schlechter mit Lehrern ausgestattet sein, erläutert auch Schulamtsleiter Hans-Joachim Friedemann. In Zeiten von Fachkräftemangel müsse man sich solidarisch zeigen, betont Nikolaus Knust zur aktuellen Situation. Generell gebe es zumeist Engpässe in abgelegenen Gebieten sowie in kleineren Schulen. Im Landkreis Waldshut werde die Situation zudem noch durch die Schweiz verschärft. Bereits seit zwei Jahren versuche das Land mit Personalentwicklungsmaßnahmen diese Standorte attraktiver zu machen. „Wer allerdings in den Kreis Waldshut kommt, bleibt auch gerne hier“, weiß Friedemann. Wie lange die Lehrkräfte an anderen Schulen benötigt werden lasse sich noch nicht absehen, teilt Friedemann mit. Sollte sich die Situation in Wehr aber ändern, etwa durch den Wegfall einer Lehrkraft, würde die Schule nicht schlechter dastehen: „Die Situation wird regelmäßig neu bewertet und die Anzahl der Lehrkräfte entsprechend zu den Schülerzahlen angepasst.“

Die Schule

Die Gemeinschaftsschule in Wehr entstand 2014 aus dem Zusammenschluss von Zelgschule (Grund- und Werkrealschule auf dem Zelg-Campus mit Grundschule im Stadtteil Öflingen) und Walther-von-Klingen-Realschule. Die insgesamt 460 Schüler werden von über 40 Grund-, Werkrealschul,- Realschul- und Gymnasiallehrkräften sowie zwei Förderpädagogen unterrichtet. Aktuell können hier der Hauptschulabschluss und der Realschulabschluss (Mittlerer Bildungsabschluss) absolviert werden. Weitere Informationen unter http://gms.schulen-wehr.de