Wehr Weihnachtspredigten gegen die Angst

Die Weihnachtsbotschaft in den Wehrer Kirchen

Weihnachten – das Fest der Liebe. Doch ausgerechnet zum wohl wichtigsten Feiertag der Christenheit, wenn Erwartungen und Bedürfnisse nach Freude, Frieden und Geborgenheit eine besonders starke Ausprägung erfahren, können persönliche Nöte und Krisen sowie Ängste angesichts der bedrohlichen weltpolitischen Situation besonders stark durchschlagen. Die ermutigenden spirituellen Weihnachtsbotschaften in den christlichen Krippenspielen, Gottesdiensten und Weihnachtsmetten fanden dabei in der vom Bundespräsidenten Frank-Walter Steinmeier gehaltenen politischen Weihnachtsansprache ihre sinnfällige Entsprechung.

„Wir können Vertrauen haben“, so die Kernaussage des Bundespräsidenten, der das Vertrauen der Bürgerinnen und Bürger in die Funktionsfähigkeit des politischen Systems, die wirtschaftliche Vernunft und die soziale Gerechtigkeit gestärkt wissen wollte.

Eine kindgerechte Vorstellung von Stärke und Vertrauen vermittelte das weniger bekannte Krippenspiel, das am Heiligen Abend im Rahmen des Familiengottesdienstes in der sehr gut besuchten Öflinger Christuskirche zu erleben war. Zwar neigt die evangelische Kirche im Allgemeinen dazu, gegenüber den von der katholischen Kirche verehrten Heiligen einen gewissen Abstand einzuhalten. Als echte Bereicherung erwies sich jedoch das Spiel „Mit Franziskus unterwegs zur Krippe“. So klagen etwa der ängstliche Hase, das scheue Reh, die übelriechende Sau, der einsame Hund, das scheue Reh oder das nutzlose Schaf dem Heiligen Franziskus das Leid von ihrer vermeintlichen Nutzlosigkeit. Dieser aber überzeugt die traurigen Tiere von der Liebe und der Achtsamkeit gegenüber anderen, die durch das Jesuskind in der Krippe zu erlernen seien.

„Danke, Jesus, du verstehst uns, wenn wir Angst haben“ und „Danke, Jesus, du hast uns gern, gerade so wie wir sind“, so die zusammenfassende Erkenntnis der Weihnachtsbotschaft.

Vertrauen statt Angst lautete auch die Kernbotschaft der Predigten in den Weihnachtsgottesdiensten der katholischen und evangelischen Kirche. Mit den drei Wörtern „Fürchtet Euch nicht“ ließe sich das Weihnachtsfest zusammenfassen, befand der katholische Pfarrer Matthias Kirner. Angesichts von Kriegen, Terror und anderen Horrormeldungen bedeute es eine Gratwanderung, einerseits nicht abzustumpfen, andererseits jedoch nicht in Panik zu versinken. „Angst ist ein schlechter Ratgeber“, so Pfarrer Kirner. Die Kraft und das Wort des an Weihnachten Fleisch gewordenen Gottes sei die beste Garantie dafür, sich nicht von jenen ängstigen zu lassen, die am Ende von dieser Angst profitierten. Gott sei Fleisch geworden und habe unter uns gewohnt, erinnerte Pfarrer Kirner: „Eine Botschaft mit Hand und Fuß“.

Auch der evangelische Geistliche sah in seiner Predigt Ängste als eine der Quellen für die Entfremdung des Menschen von Gott. Gleichwohl plädierte Martin Rathgeber in Anlehnung an den ersten Johannesbrief für eine Wiederentdeckung der Kindlichkeit, die in Unbefangenheit, Ehrlichkeit und Offenheit, Unschuld, Staunen und Neugier sowie der Fähigkeit zur Freude zum Ausdruck komme. Die Aufforderung an die Menschen, Kinder Gottes zu sein und vertrauensvoll zu bleiben, falle vielen Erwachsenen schwer, stellte Pfarrer Rathgeber fest. Doch auch Erwachsene bedürften der Begleitung und der kindlichen Gewissheit, dass „jemand mitgeht“. Der Mensch gewordene Gott sei nicht auf das Kind in der Krippe zu reduzieren, gab Pfarrer Rathgeber zu bedenken. Aufgabe des Christen sei es, „das Kind groß werden zu lassen, mit ihm zu wachsen und das Kind in dieser Welt greifbar werden zu lassen“.