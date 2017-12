22.12.2017 18:50 job Wehr Wehrer Weihnachtsbeleuchtung nun energiesparend

In alter Tradition, und doch modernisiert – so präsentiert sich in diesem Jahr die Wehrer Weihnachtsbeleuchtung in der Innenstadt. Nachdem die in die Jahre gekommenden Lichtergirlanden mit den Glühlampen immer spärlicher wurden, wurden sie zwischenzeitlich komplett auf LED umgestellt und verbrauchen somit deutlich weniger Strom als vorher.