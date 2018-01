Seit über einem Jahr besteht der Wehrer Verein "Miteinander – Füreinander", in dem Bürger anderen Bürgern helfen. Das Betreuungsangebot richtet sich vor allem an ältere Mitmenschen, etwa bei Arztterminen oder beim Einkaufen.

Im Dezember 2016 startete in Wehr der Bürgerhilfeverein "Miteinander – Füreinander" mit 34 Gründungsmitgliedern. Während der ersten Hauptversammlung des Vereins am Mittwoch verkündete die Vorsitzende, Susanne Fricker, den aktuellen Mitgliederstand von 108. Das erste Jahr des Vereins kann sich mehr als sehen lassen.

"Es ist eine Erfolgsgeschichte", da waren sich alle Anwesenden im katholischen Pfarrheim St. Martin einig. Allein der Mitgliederzuwachs sei gewaltig. Dazu wurden von 31 Helfern 1150 reine Helferstunden im ersten Jahr geleistet – auch dies sei eine gewaltige Zahl, so Einsatzleiterin Silke März-Mathieu. Dabei sei aber auch die Nachfrage enorm groß, machte März-Mathieu deutlich, wie dringend der Verein in Wehr benötigt wurde. 64 Klienten seien zeitweise im Jahr 2017 betreut worden und es gebe noch weitere Anfragen.

So hofft März-Mathieu, dass das Modell des Vereins – Bürger helfen in ihrem eigenen Ort anderen Bürgern – noch weitere Kreise zieht und sich noch mehr Personen finden, die diese Aufgabe übernehmen möchten. 31 Helfer klinge erstmal nach sehr viel, allerdings hätten diese auch nicht permanent Zeit, so müsse schon manchmal jongliert werden, um alle Ansprüche abdecken zu können.

Überwiegend seien es ältere Menschen, die von den Helfern betreut würden, schildert die Einsatzleiterin. Dazu gehöre das Begleiten zu Ärzten oder Behörden, Besuche von Gottesdiensten, oder auch einfach mal nur gemeinsame Gespräche und Spiele. Wenn der Klient als pflegebedürftig eingestuft ist, kann er die Rechnung, die der Verein ausstellt, auch bei der Pflegeversicherung einreichen und bekommt die Kosten erstattet, erläutert die Einsatzleiterin. Der Verein bietet aber grundsätzlich Hilfe für alle Bürger an. So auch für Familien, die hauswirtschaftliche Hilfe oder Kinderbetreuung benötigen.

"Wir sind wohl alle etwas überrascht worden, wie viel Arbeit da tatsächlich auf uns zugekommen ist", stellte Kassierer Dieter Hirsmüller in seinem Bericht fest. Allein der Umfang seiner Buchführung sei deutlich größer als zunächst erwartet. Dafür freute sich Hirsmüller darüber, dass der Verein ein finanziell sehr erfolgreiches Jahr verbuchen konnte, was auch an den vielen Spenden lag, die an Miteinander – Füreinander gingen. Finanziell sei man sehr gut aufgestellt, hoffe aber natürlich darauf, dass die Spendenbereitschaft auch in 2018 groß sei, so Hirsmüller.

Dass die Arbeit im ersten Jahr tatsächlich sehr viel gewesen sei, bestätigte Susanne Fricker. Viele Anträge hätten eingereicht werden müssen, Kooperationen mit anderen Organisationen und Einrichtungen seien auf den Weg gebracht worden. So etwa mit der Bürgerstiftung der Stadt Wehr. Auch Kurse für die Helfer wurden organisiert. Außerdem wurde das Vereinsbüro in der Höfstraße 6 eingerichtet und eröffnet. Dieses ist mittwochs, 9 bis 11 Uhr, besetzt.

Bürgerhilfeverein

Der Bürgerhilfeverein Miteinander – Füreinander gründete sich im Dezember 2016. Vorsitzende ist Susanne Fricker (Telefon: 07762/13 41), Stellvertreterin ist Hannelore Griener (07762/27 23) und die Einsatzleitung hat Silke März-Mathieu (07762/809 90 79) unter sich. Der Verein ist in Wehr und Öflingen tätig, Fragen werden telefonisch oder während der Bürozeiten mittwochs in der Zeit von neun bis elf Uhr beantwortet.