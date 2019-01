von Hansjörg Bader

Die Storchestäghüüler konnten im vergangenen Jahr die Zahl der Aktiven erhöhen, ihr musikalische Repertoire erweitern und ihr Kostüm erneuern. Mit diesen erfreulichen Fakten geht die Guggemusik 2019 an, was die Gruppe gleich vor große Herausforderungen stellen wird. Am 2. Februar führt diese nämlich ihr großes Gugge-Festival in der Stadt durch. Das war nur ein Thema bei der Hauptversammlung der Clique im Fridolinsheim in Rickenbach-Rüttehof. Bei dieser wurde das Erfolgsjahr 2018 beschlossen und vorgestellt, was 2019 geplant ist.

Der Vorstand der Storchestäghüüler: Neu dabei sind Linda Kramer und Michaela Baumgartner (von links). Bilder: Hansjörg Bader

In diesem Jahr wird es am 1. Mai keine Bewirtung unter dem Storchensteg durch die Hüüler geben. Die nächste dann erst wieder 2020 und danach dann im zweijährigen Turnus. Die ungeraden Jahre sind zukünftig den Guggemusiktreffen vorbehalten. Zwei größere Veranstaltungen in einem Jahr wolle man den Mitgliedern zukünftig nicht mehr zumuten, wie Jochen Steinmann erklärte. Steinmann, einer von drei Führungskräften an der Spitze des Vereines, sieht dennoch die Mai-Bewirtung gerettet. Die Clique der Wolfrist-Wölfe wird sich fortan mit den Storchestäghüüler abwechseln. Es geht also ohne Pause weiter, aber jetzt mit unterschiedlichen Veranstaltern. Im Rückblick von Schriftführerin Tamara Beickler fand besonders die Fasnacht Erwähnung.

Neues Häs wird vorgestellt

Die Storchestäghüüler hatten da mehrere Auftritte, auch danach im restlichen Jahr. Immer gut vorbereitet durch Christian Zanger, der weiterhin musikalischer Leiter bleiben wird. Eine durchgeführte offene Probe, neben den 51 im Jahr 2018, brachte neue Mitglieder. Um das neue Kostüm realisieren zu können, wurde ein Häs-Team auf die Beine gestellt. Dieses traf sich zu sechs Sitzungen. In diesen wurden Design, Farbe und Aufwand festgelegt. Das Ergebnis der Kreation dürfte bestimmt gefallen. Am 2. Februar wird das aufwendig geschneiderte Häs der Öffentlichkeit vorgestellt. Weil das Kostüm recht teuer wurde, fiel das Jahresergebnis 2018 ins Minus. Gute Kasse beim Guggetreffen soll für einen finanziellen Ausgleich sorgen. Was der Gruppe auf den Nägeln brennt ist die Tatsache, dass dieser mit dem Abriss des ehemaligen Wehrer Krankenhauses die Lagerstätte für die Vereinsutensilien verloren geht.

Führungstrio bleibt im Amt

Deshalb hofft Steinmann, dass es zwischen Stadt und Narrenzunft Wehr bald zu einiger Einigung hinsichtlich einer neuen Bleibe für alle Zunftgruppen kommen wird. Bei den Wahlen gab es kaum Veränderungen. Das Führungstrio Jochen Steinmann, Niclas Popp und Lars Leschinski wurde ebenso wiedergewählt, wie Kai Kedzierski (Rechner), Tamara Beickler (Schriftführerin) und Torsten Rüttnauer (Beirat). Im Amt blieb auch Christian Zanger (Musikalischer Leiter). Die neuen Posten Tour-Manager und Häs-Wart teilen sich Linda Kramer und Michaela Baumgartner.