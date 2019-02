von SK

Die seit Mitte 2017 vakante Rektorenstelle an der bisherigen Wehrer Gemeinschaftsschule und künftigen Realschule soll schon im April ausgeschrieben werden – und nicht erst nach den Haushaltberatungen des Landtags im Herbst. Dies teilte das Kultusministerium nun überraschenderweise Bürgermeister Michael Thater mit. Bislang hatte das Kultusministerium eine Besetzung der Stelle aus haushaltsrechtlichen Gründen erst zum 1. Januar 2020 in Aussicht gestellt.

"Vor dem Hintergrund des am 12. Februar einstimmig vom Gemeinderat verabschiedeten Schreibens an Frau Kultusministerin Susanne Eisenmann sowie durch die tatkräftige Unterstützung von Frau Hartmann-Müller" habe sich nun doch eine doch noch eine Möglichkeit ergeben, so Thater in einer Pressemitteilung. Dies betreffe sowohl die Rektorenstelle, also auch die ebenfalls unbesetzte Konrektorenstelle.

"Das Kultusministerium konnte beim Finanzministerium nun die Zustimmung zur Anwendung eines haushaltsrechtlichen Ausnahmetatbestandes erreichen, sodass die Rektoren- und Konrektoren-Stellen an der Wehrer Realschule bereits im April ausgeschrieben werden und bei geeigneten Bewerbern bereits zum neuen Schuljahr 2019/20 besetzt werden können."

Damit konnte die gemeinsame Initiative des Gemeinderats der Stadt Wehr und der Landtagsabgeordneten Sabine Hartmann-Müller von Frau Kultusministerin Susanne Eisenmann doch noch positiv beschieden werden. "Die wichtige Phase der Konstituierung der neuen Realschule wird von einer echten Schulleitung vorgenommen werden können", freut sich Thater.