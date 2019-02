von Hrvoje Miloslavic

Wehr – Stimmungsvoll, abwechslungsreich und mit einem fein dosierten Schuss Nostalgie gestaltete sich am Wochenende der Wehrer Zunftabend in der Stadthalle.

Die Leisechlimmer-Zunft präsentierte auf der Bühne des Wehrer Zunftabends ihre Jubiläumsnummer. | Bild: Hrvoje Miloslavic

Zum Gelingen eines gut vierstündigen, närrischen Abends trugen neben den rund 50 Akteuren unter der Regie von Wolfgang Steinmeier auch Leisechlimmer-Zunft, Lus-Chaibe Zunft und die Chloschterhöfer Wälder bei, die in diesem Jahr gemeinsam das 50. Jubiläum feierten.

Überzeugen und begeistern konnte der von Zunftrat Oliver Brüderle moderierte bunte Abend durch seine Bandbreite, die in diesem Jahr eine besondere Wirkung entfaltete. Gleich drei Institutionen der Wehrer Fasnacht feierten Geburtstag. Zu den Leisechlimmern und Lus-Chaiben gesellten sich die aus der Wehrer Fasnacht nicht wegzudenkenden "Wälder" auf die Bühne. Bei aller närrischer Ausgelassenheit und allem spitzbübischem Herrenhumor verstand es die "alte Garde" der Wehrer Fassnacht, allen voran Charly Senn und Günter Kramer, mit der Wiederbelebung des berühmten Café Schmidt einen etwas wehmütigen Akzent zu setzen.

Das Café Schmidt wurde beim Wehrer Zunftabend wiederbelebt: Charly Senn (l.) und Jochen Steinmann. | Bild: Hrvoje Miloslavic

"Ans Café Schmidt – denke mir no bis hüt", reimten die Wälder auf der Bühne, und es dauerte nicht lange, bis die gesamte Stadthalle in die Hommage an die einstige Gaststätte von Heidelore und Wolfgang Schmidt einstimmte. Auch die Auftritte der in neuem Häs sich präsentierenden Lus-Chaibe und der Leischlimmer waren geeignet, an die Geschichte und Tradition einer Wehrer Fasnacht zu erinnern, die zur sozialen und kulturellen Stabilität einer städtischen Gesellschaft beiträgt.

Kilian Bühler (l.) und Stefan Braun waren bei der Wiederauferstehung des Café Schmidt mit von der Partie. | Bild: Hrvoje Miloslavic

An jugendlichem Elan fehlte es dem Zuftabend aber keineswegs: Für dynamische Akzente beim Wehrer Zunftabend sorgte einmal mehr die Tanzschule von Iris Jäger, die sich dem Motto Zirkus verschrieben hatte. Tosenden Applaus ernteten die Schützlinge von Iris Jäger, die sich bei der Choreografie und Ausstattung der effektvollen Tanznummern von der Zirkustradition, aber auch von der rhythmischen Sportgymnastik inspirieren ließ.

Die Tanzschule von Iris Jäger bereicherte wieder Wehrer Zunftabend. | Bild: Hrvoje Miloslavic

Dass es den Narren um die Wehrer Fasnacht nicht bange sein muss, bewiesen die jüngeren Akteure des Abends: Der Nachwuchs der Leisechlimmer präsentierte einen schwungvollen Becher-Rap. Dass eine auf Zucht und Ordnung ausgerichtete Schulstunde gehörig nach hinten losgehen kann, zeigte auf freche und schlagfertige Weise der "Narresome".

Der Wehrer Narrensamen trug mit einer humorvollen Schulstunde zum Wehrer Zunftabend bei. | Bild: Hrvoje Miloslavic

Ebenfalls thematisiert wurden die Schattenseiten des Umgangs mit der Sprachassistentin "Alexa". Nicht gerade zur Erleichterung, sehr wohl aber zur köstlichen Unterhaltung des Publikums trug die Tatsache bei, dass beim Zunftabend eine Männerversion "Alexus" vorgestellt wurde, die eine Mädchen-WG im Enkendorf ordentlich aufmischte.

Veronika Matt und Patrick Ebner eröffneten mit der Nummer "SEK G" den Wehrer Zunftabend. | Bild: Hrvoje Miloslavic

Die schönsten und witzigsten Geschichten schreibt aber bekanntlich das Leben selbst: Aus dem Vollen schöpfen konnten etwa Veronika Matt und Patrick Ebner als geschundene Stadthallenhausmeister, Anna Meier und Ramona Meyer als Sekretariatszicken sowie Petra Meier und Andrea Marten, die sich in diesem Jahr als Schutzengel "für Wehr und au für Öflinge" betätigten.

Als Schutzengel präsentierten sich Andrea Marte (l.) und Petra Meier auf der Bühne des Wehrer Zunftabends. | Bild: Hrvoje Miloslavic

Die hohe Wehrer Lokalpolitik nahm sich wieder Onkel Waldemars Zupfkapelle vor. Mit ihren Liedern sorgte das Quartett, das außerhalb der fünften Jahreszeit als Vorhangschdängli unterwegs ist, für einen närrischen Rundumschlag. "Man denkt nicht mehr – an die Entwicklung von Wehr", lautete der ironische Refrain zum Zwist zwischen Bürgermeister Michael Thater und Unternehmer Stephan Denk. "Essen in Wehr – so mancher Magen bleibt leer", kommentierte die Kapelle den Niedergang der Gastronomie in der Stadt. Allzu viel sollte sich der Wehrer Bürgermeister nicht auf seine Wiederwahl einbilden, befand das Quartett: "Wahl sich gsi – nur keiner isch hi".

Der Wehrer Lokalpolitik fühlte Onkel Waldemars Zupfkapelle wieder auf den Zahn. | Bild: Hrvoje Miloslavic

Es soll "schon besser Zunftabende gegeben haben", lautete auf Nachfrage der Presse so mancher Kommentar zum Zunftabend. Von grundsätzlicher Negativkritik konnte jedoch keine Rede sein – ganz im Gegenteil: Das von Zunftabendregisseuren nicht nur in Wehr beklagte Schwinden "humoristischen Materials" durch den Wandel kleinstädtischer und dörflicher Milieus scheint auch dem Publikum durchaus bewusst zu sein. Ein Übriges tut das medial verbreitete, professionelle Comedyüberangebot. Umso dankbarer zeigte sich das Publikum für das sehr anerkennenswerte Engagement der Narrenzunft.

Auch Mitglieder der Wehra Dämonen waren beim ersten Wehrer Zunftabend im Publikum. | Bild: Hrvoje Miloslavic

Bürgermeister Michael Thater und Stadträtin Karin Gallmann verfolgen den Einmarsch der Wehrer Lus-Chaibe-Zunft. | Bild: Hrvoje Miloslavic

Mitwirkende

Veronica Matt, Patrick Ebner (SEK G). Anna Meier, Ramona Meyer (Tippsen). Julian Nehls, Lilli Schönauer, Lill Schumann, Finja Abel, Dana Wirrer, Sophia Faller (Narresome). Lorena Brigante, Tabea Stratz, Anna Marte, Julian Fricker (Alexus). Susi Sturm, Florian Sturm, Nicole Johannes, Ina Leneschmidt, Yvonne Brüderle, Lisa Rotzler, Stefanie Pfeil, Sarah Wolfer, Sarah Grossinet, Iris Jäger (Tanzschule Iris Jäger). Rene Pothin, Christian Abel, Frank Ücker, Kai Giessen (Onkel Waldemars Zupfkapelle). Petra Meier, Andrea Marte (Schutzengel). Dania Kramer, Joscha Anna Meier, Christian Martin, Iris Primeßnig (Füße). Jubiläumszünfte: Leisechlimmer, Lus-Chaibe, Chlosterhöfner Wälder. Kulissenbau und Malerei: Patrick Ebner, Florian Ernst. Bühnenpersonal: Kilian Bühler, Fabian Meroth. Joscha Kramer, Julian Fricker. Mikrofon: Enno Trefzger, Alex Herrgott. Licht- und Tontechnik: Kai Schmied. Norbert Nägele, 2M Event und Technik. Souffleuse: Conny Meroth. Maske: Anette Stratz, Domenica Munno. Berater: Patrick Lau, Hans-Jörg Saaler. Hallendekoration: Maroni-Zunft. Musik: Ueli's Family Band. Moderator: Oliver Brüderle. Regie: Wolfgang Steinmeier.