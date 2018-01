Wehr Wehrer Narren wieder bereit für Zunftabende

Am 26. und 27. Januar steigen in Wehr wieder die Zunftabende. Regisseur Wolfgang Steinmeier verspricht ein abwechslungsreiches und vor allem lustiges Programm über allerlei aktuelle Themen, die in gewohnt närrischer Weise durch den Kakao gezogen werden.

Lustig wird's, dafür sorgen die Schauspieler der Narrenzunft Wehr an den beiden Zunftabenden am Freitag/Samstag, 26./27. Januar. Jeweils um 20 Uhr machen sich die Narren startbereit und gehen mit ihren Gästen auf eine große Reise. Es wird dabei durchaus in Superlativen gedacht, hat doch das zurückliegende Jahr für einige Aufregung gesorgt – ob Kämpfe gegen "Windmühlen", drohender "Fluglärm" oder anstehende Bürgermeisterwahlen – nicht nur das diesjährige Motto "De Flughafe vom Dinkelberg grüeßt's Windrad vo de Hasler Zwerg" trägt dem Rechnung. Nicht zu vergessen sind auch ganz persönliche Erfahrungen mit Online-Dating oder fehlenden Tanzpartnern, die dann mal so ganz nebenbei aus der Hutschachtel gezaubert werden.

Die von den Schauspielern selbst erarbeiteten Beiträge halten nicht nur der Wehrer Kommunalpolitik und dem Stadtgeschehen ihren närrischen Spiegel vor. "Das ist Fasnacht – auf die Bühne kommen die Themen, die am meisten berühren und bewegen", sagt Regisseur Wolfgang Steinmeier und lacht. Unter seiner bewährten Leitung laufen die Vorbereitungen und die Proben schon seit Oktober und nun steht die gesamte Truppe in den Startlöchern mit den letzten Proben, denn mit überspringender Freude und Humor wollen sie ihre Zuschauer an beiden Abenden in Atem halten.

Viel Arbeit haben sie alle in das Gelingen der Zunftabende gesteckt; Regisseur Wolfgang Steinmeier kitzelt mit all seiner Erfahrung und seinem Knowhow das Beste aus den Akteuren heraus. "Meine Aufgabe ist es, die Schauspieler in ihre Rollen finden zu lassen, was manchmal gar nicht so einfach ist – sich einfinden in eine komplett andere Person ist oft schwieriger als gedacht", sagt er.

Denn Sketche, kurze humoristische Darbietungen müssen schnell getaktet sein, Mimik, Gestik, Ausdruck müssen auf den Punkt passen und aufeinander abgestimmt sein. In einem fast vierstündigen Programm werden sich die Narren präsentieren mit Sprech-, Musik- und Tanznummern – zwei abwechslungsreiche und spannende Abende sind in Arbeit. Eng folgen die einzelnen Probentermine aufeinander, denn in der Vorbereitung steckt das Gelingen der Abende, weiß Steinmeier. Und viel Zeit wird investiert – die einzelnen Szenen werden so lange durchgearbeitet, bis alles stimmt, jeder Gang wird so lange geübt, bis Körperhaltung und Mimik stimmen, an Sprache, Gestik und Bühnenpräsenz wird gefeilt, bis der Funke zum Publikum überspringen wird. "Das ist viel Zeit und Energie, die unsere Leute hier investieren – und sie sind alle so motiviert; das macht richtig Spaß", sagt der Regisseur. Sie müssen sich stimmig auf der Bühne bewegen, agieren im Hintergrund oder sicher sein im Spiel – das ist sein Ziel, auf das er mit seinen Leuten hinarbeitet. Improvisationstheater, Musik- und Tanznummern, Gesang und Slapstick werden die Narren in Wehr zum Besten geben – Überraschendes und besten Humor.

Auch Kulissenbauer und Maske sind gefordert, doch die Inhalte sollen im Vordergrund stehen und nicht das Drumherum. "Am aufwendigsten ist die Eröffnungsnummer, die sich fast wie ein Roter Faden durch die Abende ziehen wird", verrät Steinmeier verschmitzt.

Mit im Boot ist auch Florian Fuchs von "Zwei M – Event und Technik", der mit seiner professionellen Arbeit eine optimale Klangqualität garantiert. "Bekannt für eine prima Leistung ist "Zwei M" hier in der Region von den Klausenhoffestspielen in Herrischried – da kann nichts schiefgehen", sagt Steinmeier, der nichts dem Zufall überlässt, zuverlässig den ganzen Weg bis zu den beiden Zunftabenden begleitet und als Ansprechpartner immer vor Ort ist. Wolfgang Steinmeier freut sich über das großartige Team, das für zwei kurzweilige Zunftabende sorgen wird: "Höhepunkte stellen alle Nummern für sich dar, denn dafür gibt jeder alles. Egal ob vor, auf oder hinter der Bühne. Jeder einzelne ist hier wichtig – aber verraten wird, wie immer, vorher nix."

Zunftabende

Die beiden Zunftabende der Narrenzunft Wehr beginnen am Freitag, 26. Januar, und am Samstag, 27. Januar, jeweils um 20 Uhr in der Stadthalle in Wehr. Auftakt zum Kartenvorverkauf ist am Samstag, 13. Januar, um 9 Uhr mit einem geselligen Brunch im Narrenheim, Talschule 2 in Wehr; ab 11 Uhr können dort dann Karten erworben werden.