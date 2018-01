Die Wehrer Narren treiben es an Fasnacht wieder bunt. In diesem Jahr geben die Schlossgeister als Jubiläumszunft den Ton an.

Wehr (siri) Mit großen Schritten geht es nun mit der Narrenzunft Wehr mittenhinein in die fünfte Jahreszeit. Und da die Zunft der Schlossgeister ihr 60-jähriges Bestehen feiert, gibt sie auch den organisatorischen Ton an beim Nachtumzug und beim Eröffnungsball am Samstag, 20. Januar.

Doch zuvor läuten die Narren am heutigen Samstag schon die heiße Phase der Fasnacht ein um 14.11 Ihr mit dem Narrenbaumstellen – dann beginnt der Umzug der Wehrer Zünfte von der Frohen Einkehr zum Rathaus. Anschließend stellen die Chlosterhöfer Wälder den Baum vor dem Alten Schloss. Und wie erwähnt, kommen am Abend dann die Schlossgeister zum Zuge; der Nachtumzug startet um 19.11 Uhr Radsport Büche "In den Höfen". 78 Zünfte, Cliquen, Guggenmusiken und Kapellen haben ihr Kommen angekündigt und ziehen durch die Hauptstraße zur Stadthalle. Der Eröffnungsball beginnt anschließend um 20.11 Uhr in der Wehrer Stadthalle.

Am darauf folgenden Wochenende geben sich die Schauspieler der Narrenzunft Wehr die Klinke bühnenreif in die Hand wenn es heißt "Start zum ersten und zweiten Zunftabend" am Freitag/Samstag, 26./27. Januar, jeweils um 20 Uhr in der Stadthalle. Hier werden Stadtpolitik und Lokalgeschehen mit einem närrischen Seitenblick aufs Korn genommen – überraschend, humorvoll, mitreißend. Weiter geht es am Donnerstag, 1. Februar, um 9 Uhr mit dem Besuch der Wehrer Kindergärten. Wie immer werden die Narren dort schon sehnsüchtig erwartet. Und weitere Feste stehen an; am Freitag, 2. Februar, um 18.11 Uhr der Jugend-Ball im Jugendhaus Öflingen und um 20.11 Uhr Bären/Geisterball in der Biersieder-Halle. Der Frösche-Ball in der Biersiederhalle steigt am Samstag, 3. Februar, um 20.11 Uhr in der AWO und der legendäre Chio-Ball hebt an um 20.11 Uhr in der Stadthalle Wehr.

Große Tradition hat der dritte Faiße für die Wehrer Narren und dementsprechend voll ist das Programm am Donnerstag, 8. Februar; Beginn des närrischen Treibens ist um 9 Uhr mit dem Besuch der 4. Klassen in der Talschule. Um 14.11 Uhr beginnt dann der Kinderball in der Stadthalle. Am Abend kommen die Hemdglunkis zum Zuge; um 20 Uhr findet Hemdglunki-Umzug durch's Tal ab Kronenplatz statt und mündet um 20.11 Uhr im Hemdglunki-Ball in der Stadthalle. Nach einem überarbeiteten Konzept und einer Rückwende zum "Hemdglunki-Ball wie früher" boomt dieser Event. Eintritt ist ab 18 Jahren, es spielt die Live-Band "Schwarzwaldbuam".

Den Fasnachtssamstag, 10. Februar, bestreiten die Lus-Chaibe um 19.11 Uhr mit ihrem Ü30 Ball in der Stadthalle. Absoluter Höhepunkt der Wehrer Starßenfasnacht ist am Fasnacht-Sonntag , 11. Februar. Um 14.11 Uhr beginnt der große Fasnachts-Umzug, der mit spektakulären Wägen das Tal hinab läuft. Nach dem Umzug wird in der Stadt und vor allem im Narrendorf auf dem Talschulplatz gefeiert. Noch einen Umzug könne Besucher erleben am Fasnachtsmontag, 12. Februar, um 13.11 Uhr, denn bereits im Vorjahr erwies sich diese Veranstaltung als ein riesiger Publikumsliebling – auch hier ist die Aufstellung "In den Höfen" und Umzug zieht durchs Tal.

Zvor beginnt aber schon um 11.11 Uhr wieder der Narrenmarkt auf dem Talschulplatz und im 12 Uhr beginnt ein Kinder-Umzug in der Georg-Kerner-Straße. Die Einwohner des Pflegeheims bekommen an diesem Tag um 15.30 Uhr närrischen Besuch. Den Wiibern gehört die Wehrer Innenstadt am Fasnachtsdienstag, 13. Februar; um 11.11 Uhr mit der Wiiberrätschede im Rathaus uind um 16.11 Uhr mit der Wiiberrätschede im Gasthaus Krone. Gänzlich traurigen Abschied nehmen müssen die Narren von der Fasnacht am Fasnachtsdienstag dann um 20.11 Uhr mit der Verbrennung des Bantle im Ludingarten. Die Abordnung der trauernden Narren trifft sich zum Umzug dorthin am Kronenplatz.