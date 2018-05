Wehr Wehrer Jungmusiker Sophie und Leonie Bühler spielen mit Weltstar Anne-Sophie Mutter

Am 8. Juli wird in der Wehrer Stadthalle der Lothar-Späth-Förderpreis verliehen. Die beiden Schwestern Sophie (13 Jahre) und Leonie (15 Jahre) Bühler werden dann gemeinsam mit Anne-Sophie Mutter vor großem Publikum musizieren. Auf diesen großen Auftritt haben sich die beiden talentierten Jungmusiker intensiv vorbereitet.

Die beiden Schwestern Sophie (13 Jahre) und Leonie (15 Jahre) Bühler werden am Samstag, 8. Juli, gemeinsam mit Anne-Sophie Mutter vor großem Publikum musizieren – anlässlich der Verleihung des Lothar-Späth-Förderpreises in der Wehrer Stadthalle. Und die Zeit bis dahin scheint den beiden Gymnasiastinnen davonzulaufen, es wird noch viel geprobt, an Feinheiten gearbeitet Sophie an der Violine, Leonie am Klavier. Sehr aufgeregt seien sie, erzählen sie, und es sei alles auch irgendwie noch gar nicht zu begreifen, dass sie gemeinsam mit einem Weltstar auf der Bühne stehen werden. "Wir können es irgendwie gar nicht fassen", sagen die beiden sympathischen Mädchen, für die dies der wohl bedeutungsvollste und größte Auftritt ihres Lebens werde.

Im Herbst letzten Jahres seien sie vom Kulturamtsleiter der Stadt Wehr, Reinhard Valenta, darauf angesprochen worden, ob sie sich nicht einen gemeinsamen Auftritt mit Anne-Sophie Mutter vorstellen könnten; denn diese würde gerne mit einem Nachwuchstalent den musikalischen Rahmen zur Preisverleihung mitgestalten. Dies ebnete den Weg hin zu einem ganz großen Erlebnis für die beiden Schwestern.

Beide sind seit sieben Jahren Schülerinnen an der Jugendmusikschule Bad Säckingen, Sophie bei Josef Polyak, Leonie bei Rosemarie Renk. Für den Auftritt am kommenden Samstag bekommt Leonie zusätzlich noch Unterricht von Christian Mirbach. Aufmerksamkeit erregten sie durch einen Auftritt anlässlich der 750-Jahr-Feier, Sophie darüber hinaus durch private Konzerte, einem Auftritt mit dem berühmten Philharmonia Quartett Berlin und Erfolge bei "Jugend Musiziert".

"Das Musizieren ist für uns ein erfüllendes Hobby neben ganz vielem anderen", erzählt Sophie. Leonie nickt – bei ihr nimmt die Schule viel Raum ein, denn sie wird ein G8-Abitur machen und das bedeutet viel Unterricht, viele Hausaufgaben, viel Lernen. Neben dem Klavierunterricht tanzt sie bei Iris Jäger; hat dadurch auch schon viel Bühnenerfahrung gesammelt. Und dies zusammen bedeutet, dass ihr schulischer und privater Stundenplan prallvoll ist.

"Ich staune immer wieder, wie Leonie bei allem Druck und allen Anforderungen alles prima gepackt hat", erzählt die Mutter der beiden, Heike Schünke-Bühler. Sie und ihr Mann Roland achten sehr darauf, dass es beiden Mädchen bei allen Aufregungen und Anforderungen gut geht und sie sich auch vom Rummel rund um den Auftritt mit der großen Musikerin nicht vereinnahmen lassen. "Es sind nur ein paar Minuten, dann sind die Musikstücke gespielt und alles ist vorbei – unsere Kinder sollen das alles genießen dürfen, nicht nur unter Druck stehen", sagt Roland Bühler. Druck rausnehmen und die beiden wenn nötig zur Ruhe kommen lassen sind für ihn ganz wichtige Punkte.

"Wir möchten das alles schon perfekt einstudieren, haben uns an Einspielungen vom Anne-Sophie Mutter auf You-Tube orientiert – was uns viel von unserer Nervosität nimmt ist die großartige Anne-Sophie Mutter, die von Anfang an gesagt hat, dass sie sich voll und ganz auf uns einstellen wird", erzählt Sophie. Denn viel Zeit zum Kennenlernen wird es kaum geben; am Nachmittag des 8. Juli, treffen die drei sich zum ersten Mal zur gemeinsamen Hauptprobe, zusammen mit den Lehrern Josef Polyak und Christian Mirbach.

Spielen werden sie Johann Sebastian Bach, Konzert für zwei Violinen und Orchester d-moll (Anne-Sophie Mutter, erste Geige; Sophie, zweite Geige und Leonie, Klavierbegleitung) und Charles Gounod, Ave Maria (Anne-Sophie Mutter, Violine und Leonie, Klavierbegleitung). Zwei festliche Musikstücke, zum Weinen schön, den Preisträgern zur Ehre und zur Würdigung – und darum geht es auch den Mädchen. "Bei allem Rummel geht es doch darum, die 15 Preisträger zu ehren durch unsere Musik – und das ist für uns eine ganz große Ehre und Freude", sagen sie und lächeln.

Der Lothar Späth-Förderpreis für Künstler/innen mit geistiger Behinderung wurde 2006 von Lothar Späth gestiftet. Seither wird er alljährlich in Wehr/Südbaden an die von einer Künstler-Jury ausgewählten Preisträger vergeben. Zum dauerhaften Erhalt des Preises wurde 2014 von Lothar Späth und der Stadt Wehr die Lothar Späth Förderpreis-Stiftung gegründet. Geehrt und gewürdigt werden in diesem Jahr 15 Preisträger aus Deutschland und der Schweiz, die von der dreiköpfigen Jury Lilot Hegi, Elena Romanzin und Kitty Schaertlin, ausgewählt wurden. Geladen sind alle Begeisterten und Interessierten ab 17 Uhr in die Stadthalle von Wehr.