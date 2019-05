Mit zwei Großveranstaltungen wird die Wehrer Innenstadt am kommenden Sonntag zur Einkaufsmeile: Der Naturparkmarkt, der erstmals auf dem Talschulplatz stattfindet, bildet den Anlass für den verkaufsoffenen Sonntag in der Hauptstraße, zu dem die Service-Gemeinschaft Wehr einlädt. Streng genommen sind beide Veranstaltungen getrennt, für die Besucher dürfte dies aber kaum eine Rolle spielen. „Wir versuchen, den Naturparkmarkt als Besuchermagnet zu institutionalisieren und möglichst jährlich nach Wehr zu bekommen“, erklärt der künftige Kulturamtsleiter Frank Johannes Wölfl, der auch das Stadtmarketing verantwortet.

30 Stände werden in diesem Jahr auf dem Talschulplatz heimische Produkte anbieten, von Honig, Erdbeeren, Metzgereiprodukte, Brot, Marmeladen bis zum Direktsaft. „Der Talschulplatz ist voll“, verspricht Wölfl ein „Sammelsurium an schönen Dingen“. Natürlich werden hier auch einige Verpflegungsstände ihr Angebot feilbieten und die Besucher kulinarisch verwöhnen. Für die musikalische Unterhaltung sorgen auf einer kleinen Bühne unter anderem die „Knaschtbrüder“ aus dem Wiesental. Im Programm sind außerdem Kochvorführungen vorgesehen, außerdem werden Mitglieder des Angelsportvereins das Fliegenfischen präsentieren. Beim verkaufsoffenen Sonntag der Service-Gemeinschaft sind insgesamt 60 Händler und Dienstleister am Start. Sie öffnen ihre Geschäfte oder präsentieren ihre Angebote an eigenen Ständen. Dabei sind nicht nur Geschäfte aus der Wehrer Innenstadt, sondern auch Externe. Das wesentliche Geschehen wird sich in der Hauptstraße abspielen, aber auch die Nebenstraßen werden in das Markgeschehen mit einbezogen. Nach der vom Gemeinderat verabschiedeten Satzung dürfen auch die Outlet-Geschäfte im Hemmet am Sonntag öffnen. Nicht dabei ist bei diesem verkaufsoffenen Sonntag allerdings der Schmidts Markt in der Todtmooser Straße, erklärt Peter Hofmeister, Vorsitzender der Service-Gemeinschaft. Für den Verkehr wird deshalb nur die Hauptstraße zwischen Gasthaus Krone und der Bäckerei Albietz gesperrt. Die Zufahrt zur Tiefgarage unter dem Schulplatz bleibt geöffnet.

Der Naturparkmarkt macht zum dritten Mal Station in Wehr. Die bisherigen Auflagen fanden jeweils auf dem Rathaus-Areal statt. Mit der Verlegung auf den Talschulplatz erhoffen sich die Veranstalter eine engere Vernetzung mit der Innenstadt. Außerdem entfällt für die Besucher nun das Überqueren der Waldstraße, die nicht für den Verkehr gesperrt werden kann.

