Einen Stromausfall gab es am Mittwoch von 4.13 Uhr bis gegen 8 Uhr in Wehr. Der Grund war laut dem Unternehmen Energiedienst ein defektes Kabel im internen Stromnetz einer Kunststoffproduktionsfirma. Dies habe zu Defekten von zwei weiteren Leitungen im Stadtgebiet geführt.

Bereits 15 Minuten nach Alarmierung war der Bereitschaftsdienst der ED Netze vor Ort. In Zusammenarbeit mit den Stützpunktmitarbeitern versorgten die Schalttechniker der Netzleitstelle in Rheinfelden die betroffenen Haushalte nach und nach wieder mit Strom. Dabei schalteten sie die intakten Leitungen schrittweise wieder zu. Auch die defekte Stelle in der Erdverkabelung konnte schnell ausgemacht werden.

Von der Versorgungsunterbrechung betroffen war auch der Schmidts Markt in der Todtmooserstraße. Die Netzbetriebsmonteure sicherten die Versorgung des Lebensmittelmarkts durch ein Notstromaggregat. Noch am Mittwoch begannen die Monteure von ED Netze mit der Reparatur des beschädigten Kabels.