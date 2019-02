Es tut sich was in der Wehrer Gastronomie: Nachdem im vergangenen Jahr innerhalb weniger Monate in der Hauptstraße gleich drei Restaurants ihren Betrieb einstellten, sahen nicht nur die Wehrer Narren eine Hungersnot auf die Innenstadt zukommen. Doch nun kehrt wieder neues Leben in die Gaststuben ein: Am Talschulplatz bietet nun ein Grieche seine Mittelmeer-Küche an. Auch der Dreikönig steht vor einer Neueröffnung. Nach mehreren Monaten Suche ist nun ein neuer Pächter gefunden. Die neue Speisekarte wird der alten wohl ganz ähnlich sein, nämlich Pizza, Pasta & Co.

Gute Nachrichten gibt es nun auch vom Café Denkpause beim Textilmuseum. Dass die bisherige Pächterin gerne aufhören würde, hatte schon vor Wochen in Wehr die Runde gemacht. Viel fürchteten bereits eine Schließung des hübschen Cafés, das unbestritten eine echte Perle im künftigen Brennet-Areal sein wird. Aber zu einem Leerstand kommt es nun glücklicherweise nicht. Das berühmte Todtmooser Café Bockstaller wird den Betrieb ab März übernehmen und erst einmal eine große Kuchentheke einbauen. Am 21. März wird das Café dann wieder öffnen. Die vielen Wehrer, die bislang regelmäßig durchs Wehratal kurvten, um in Todtmoos ein Stück der preisgekrönten Schwarzwälder Kirschtorte zu genießen, können sich den Weg nun sparen. Keine Frage: Mit dem neuen Pächter ist der Brennet ein echter Glücksgriff gelungen. Die Gefahr einer Wehrer Hungersnot ist also abgewendet – selbst wenn die Kirschtorten-Lieferkette wegen einer Sperrung des Wehratals unterbrochen sein sollte.